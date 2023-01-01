Промокоды Maxima School | Май 2023
Точка роста в IT-профессии будущего
Начните собственную историю успеха и пройдите обучение IT-профессиям – Maxima School будет идеальным проводником в новую специальность с трудоустройством.
О платформе
Учебный центр проводит обучение по перспективным направлениям в сфере IT. Айти курсы онлайн успешно закончили свыше 4000 выпускников, и 75% от общего числа уже трудятся по специальности. Не упустить шанс поработать с реальными задачами из практики специалистов-наставников, уроки проходят в мини-группах по 20 студентов с возможностью персональной обратной связи.
Айти цифровая школа Maxima School дает очевидные преимущества:
- Гарантия трудоустройства
- Сертификат о пройденной программе
- Возможность насыщенной практики
Промокоды Maxima School – экономия ждет
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