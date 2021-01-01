Три года назад известная сеть «Леруа Мерлен» разработала концепцию, которая по своему назначению отвечала бы требованиям настоящих мастеров строительства. Так, в крупный строительный холдинг «Адео» постепенно вошла новая компания «МаксиПРО», которая сегодня отвечает самым высоким стандартам качества, предлагая все необходимое для ремонта и строительства.

Ассортимент товаров

Интернет-магазин Максипро.ру предлагает своим клиентам широкий выбор инструмента и материала, которые можно удобно заказать с доставкой на дом. Вы найдете здесь все самое важное для ремонтных и строительных работ:

электроинструменты

крепежно-соединительные изделия

спецодежда и средства индивидуальной защиты

клининговое оборудование

силовая техника

газовое и сварочное оборудование

компрессорное оборудование и многое другое

Каким бы сложным не был предстоящий проект строительства, интернет-магазин строительных материалов МаксиПРО обеспечит необходимым. Специалисты профессионально помогут клиентам определиться с выбором, подобрать лучший вариант и оформить покупку с доставкой.

Дополнительные услуги от Макси Про

Специалисты онлайн-маркета предлагают покупателям услуги по оказанию инженерных изысканий по любому проекту. Сюда входят проектирование и монтаж различных инженерных систем, калькуляция материалов, подбор различных технических решений. В разделе «Услуги» вы найдете полный перечень, от колеровки красок до распила по дереву.