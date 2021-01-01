Даже самый классический интерьер можно радикально преобразить, выбрав мебель с современным дизайном или стильную душевую кабину в ванную комнату. А если это крупные бренды-производители, то дизайн дополняется гарантированно надежным качеством и длительным сроком службы. В интернет-магазине Макслевел можно подобрать лучшие дизайнерские кухни, яркую плитку или сантехнику от мировых брендов. А скидочный код позволит дополнить приятное впечатление от покупки.

История компании

Фирма «Макслевел» начала свое существование с 1995 года, представляя в своем каталоге крупные мировые бренды сантехники, а также зарубежные кухни, мебель и плитку. Компания является официальным партнером и напрямую импортирует сантехнику в Россию для продажи. Также Maxlevel занимается комплектацией жилых и общественных помещений, различных гостиничных комплексов, обустраивая их мебелью и сантехникой с нуля.

Из более, чем 300 представленных в каталоге брендов, покупатели могут найти следующие:

Alivar

Cassina

Fantini

DADA

Novamobili

La Faenza и другие

Что дает промокод Maxlevel

Приобрести сантехнику или стильную итальянскую кухню вполне реально по сниженной стоимости. Для этого используются специальные промокоды – краткосрочные комбинации для получения скидки или бесплатной доставки. Искать купоны и промокоды Макслевел нужно на безопасных сайтах, чтобы не тратить время на проверку актуальности. Одним из таких сайтов является БериБай, сотрудничающий с разными площадками. Здесь реально подобрать даже промокоды на первый заказ во множество интернет-магазинов, чтобы на выгодных условиях познакомиться с новыми товарами или маркетами.

Промокод может применяться как без ограничений, так и с некоторыми условиями – например, при покупке товаров не менее определенной суммы. Точные условия всегда указываются в описании к промокоду. Чтобы использовать найденный купон, нужно добавить в корзину магазина Maxlevel все интересующие вас товары и перед оплатой вставить код в строку «применить купон». Сумма сразу уменьшится, с учетом скидки по купону. Большая часть промокодов может сочетаться с другими бонусами, такими как текущая распродажа или акция, позволяя удвоить выгоду.

Креативные идеи от компании Maxlevel

Затевая переезд или ремонт, мало купить сантехнику и мебель – нужно полностью продумать интерьер. На этот случай на сайте онлайн-маркета Макслевел есть интересный раздел «реализованные проекты» - сюда попадают готовые работы специалистов компании. С помощью фотографий реальных работ можно не только визуально оценить ту или иную кухню или раковину, но и найти креативные идеи для дизайна собственного жилья.