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Промокоды Moscow Business Academy (MBA) | Октябрь 2024

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Промокоды Moscow Business Academy — знания, которые меняют жизнь

Бизнес – это максимум задач и сложностей на первых этапах. Многие сталкиваются с вопросами: как разработать стратегию, управлять командой и адаптироваться к изменениям рынка? Получить ответы на данные вопросы можно, пройдя профессиональные курсы для предпринимателей. Обучение MBA дает реальные опыт и знания, которые помогут проявить себя среди конкурентов и освоить профессии с нуля.

Школа Moscow Business Academy – идеальное место для тех, кто стремится к успеху. А с промокодами Moscow Business Academy изучение нового станет еще доступнее.

Скидка на профессиональную переподготовку MBA

О компании

Московская Бизнес Академия – это признанная бизнес-школа, которая лидирует в России и странах СНГ. Дистанционное обучение MBA уникально тем, что экспортирует российские MBA-программы на запад и активно действует на международной арене. За 15 лет успешной работы платформа выпустила свыше 12 000 специалистов, сделав их востребованными профессионалами по всему миру.

В составе Moscow Business Academy – более 165 международных экспертов, которые делятся своим богатым опытом и знаниями. Moscow Business Academy предлагает свыше 250 программ и курсов, охватывающих все основные аспекты бизнеса. Благодаря пяти зарубежным филиалам, студенты из разных уголков мира могут получить доступ к качественному образованию. Программы обучения MBA построены на основе всех необходимых лицензий и аккредитаций.

Преимущества:

  • Актуальные программы и онлайн-обучение.
  • Широкий выбор специализированных курсов с практической частью.
  • Кураторская поддержка удобным для вас способом.
  • Собственная обучающая платформа, которая доступна с ПК и телефона.
  • Курирование и помощь с итоговыми проектными работами.
  • Международные дипломы, которые действительны в Европе, вносятся в ФРДО.
  • Помощь в трудоустройстве.
  • Выгодные предложения по промокодам.
  • Академия сотрудничает с крупными фирмами: Роснефть, РЖД, Россети, HeadHunter, Сбербанк и другие.

О курсах

MBA Курсы Московской Бизнес Академии разработаны с учетом современных требований и регулярно обновляются, последнее обновление состоялось в этом году. Предложены в MBA направления по разным профессиям, например, менеджер по продажам, управление малым бизнесом, коммерческий директор и не только.

Учеба проходит полностью онлайн, что позволяет студентам заниматься в любое удобное для них время, без привязки к расписанию. Экзамены также сдаются по свободному графику, что делает образовательный процесс максимально гибким.

Программы включают специализированные модули, где объясняется, как применять техники и инструменты из базовой части в конкретных сферах деятельности. Каждый студент закрепляется за личным куратором, который предоставляет поддержку по телефону или в мессенджерах, и всегда готов ответить на любые вопросы.

Итоговую работу каждого учащегося курирует научный руководитель, обеспечивая высокий уровень подготовки и индивидуальный подход. При необходимости предоставляется академический отпуск, а пересдача дисциплин возможна до трех раз.

Дипломы о профессиональной переподготовке MBA, выдаваемые школой, соответствуют международным стандартам и признаются в Европе, включая диплом Supplement.

Промокоды Московская Бизнес Академия — образование, которое окупается

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