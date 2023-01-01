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Промокоды Mbschool (Moscow Business School) | Апрель 2023

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О сервисе

Для предпринимателей, менеджеров и руководителей есть уникальная возможность улучшить и углубить свои управленческие навыки на курсах площадки Moscow Business School – MBA программа проводится с использованием практико-ориентированных занятий, семинаров, тренингов, курсов от тренеров и аналитиков.

Преимущества для клиентов:

  • Срок обучения от 12 месяцев
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