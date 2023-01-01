Если вы планируете основать предприятие или уже продумываете стратегию развития на рынке – узнайте все тенденции предпринимательства от ведущих специалистов.

О сервисе

Для предпринимателей, менеджеров и руководителей есть уникальная возможность улучшить и углубить свои управленческие навыки на курсах площадки Moscow Business School – MBA программа проводится с использованием практико-ориентированных занятий, семинаров, тренингов, курсов от тренеров и аналитиков.

Преимущества для клиентов: