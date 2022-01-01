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Промокоды МДМ | Март 2022

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MDM-Complect: надежная фурнитура и комплектующие

Любая мебель обязательно содержит фурнитуру, дополняющую ее функциональность. Подобрать проверенные временем и качеством варианты сегодня можно в MDM Complect.

О компании

МДМ – надежный поставщик комплектующих материалов и фурнитуры для мебели разного типа. Отлаженная логистика и большая сеть по России позволяют без задержек осуществлять поставки для каждого клиента. Различные системы скидок и регулярные акции обеспечивают индивидуальный подход для покупателей.

В ассортименте магазина – более 5 тысяч товаров от 90 крупнейших брендов и производителей:

  • Опоры, замки, жалюзи
  • Системы для открывания и выдвижения
  • Освещение
  • Кромочные материалы
  • Образцы, экспозиторы и др.

MDM Complect сайт

Среди лидеров продаж – накладная петля с амортизатором HARMONY для плавного открытия дверей.

Зачем нужен промокод МДМ Комплект

Заказывать комплектующие можно по представленным в каталоге онлайн-маркета ценам. А можно найти купон на скидку на специальном сервисе BeriBuy и существенно сэкономить на оплате. Если скопировать промокод на сайте BeriBuy и указать в корзине, то в магазине МДМ Комплект мебельная фурнитура и любые расходные материалы будует дешевле как для нового, так и для постоянного клиента. Промокоды обновляются каждый день специально для вас!

Промокод MDM-Complect

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