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Промокоды Mealjoy: питаемся вкусно и с доставкой на дом
Натуральный состав, больше свободного времени и готовая еда для всей семьи – еда Mealjoy с легкостью закрывает все эти вопросы!
О сервисе
Доставка еды Меалджой – уникальная компания, где блюда готовят за 5 минут, а хранить их можно до 180 дней. Блюда длительного хранения представлены в ассортименте из 50 вариантов в 5 категориях, от боулов и паст до супов, завтраков и смузи. Вы точно оцените особую технологию электромагнитной заморозки!
Главные плюсы для клиентов:
- Вкус и питательные свойства не теряются при заморозке
- Можно самостоятельно выбирать от 9 до 36 блюд в наборе
- Дополнительные скидки при длительной подписке
- Бесплатная доставка по Москве и СПБ
Чем пригодятся промокоды Меалджой
При оформлении заказа стоит заглянуть на проверенный сервис BeriBuy, чтобы забрать актуальный купон на скидку. С подобным промокодом вы сможете существенно дешевле питаться не хуже, чем в ресторанах, не тратя при этом время на долгую готовку!
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