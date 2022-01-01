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Mebel-top.ru: интернет-магазин оригинальных решений

Задумали обновить домашний интерьер в целом или ищете конкретный вариант для покупки – Мебель Топ станет отличным решением для вас. Делайте заказы, покупайте новинки и экономьте на максимум!

О компании

Топ Мебель - интернет-магазин с 17-летней историей на рынке РФ, где представлен широкий выбор ассортимента для офиса, детской комнаты, дачи и т.д. Огромное количество наименований мягких (диван, кресла, пуфики, банкетки) и корпусных наборов (шкафы, кровати, столы, тумбы). Только здесь вам доступны особые привилегии:

  • Выбор среди 7 000 позиций;
  • Бесплатная доставка по Москве;
  • Различные способы расчета и возможность кредитования;
  • Гарантийный срок до 18 месяцев.

Топ Мебель интернет-магазин

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