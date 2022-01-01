Дизайнер кухни онлайн! Открыть Показать скидку

Онлайн дизайнер заменяет поход в магазин. На экране вашего устройства дизайнер в реальном ... Подробнее > времени спроектирует мебель, с учетом ваших пожеланий. В процессе видеосвязи наш менеджер не видит вас и ваш экран. Длительность видеосвязи — до 60 минут. Вы можете давать менеджеру корректировки, и получить технические рекомендации по каждому компоненту мебели. По итогу будет создан бесплатный проект с точной стоимостью, возможностью оплаты и оформлению доставки. Скрыть