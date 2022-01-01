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Промокоды Мебель 169 | Август 2022

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Переезжая в новую квартиру или запланировав смену интерьера, самое время присмотреть ходовые модели мебели. Данный онлайн-маркет поможет сделать отличный выбор!

О компании

Mebel169.ru – интернет-магазин мебели сегмента эконом, где можно найти кухни, диваны и кровати в разы дешевле, чем у конкурентов. Свыше 90% товара всегда в наличии на складах и доставка будет всего через 3-7 дней после заказа.

В ассортименте фирмы представлены следующие товары:

  • Шкафы, стеллажи, тумбы
  • Кровати и матрасы, кухни и диваны
  • Текстиль, домашний декор, освещение и сантехника
  • Двери, бытовая техника и др.

Mebel169.ru интернет-магазин мебели

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