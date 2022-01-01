Промокоды Medical On Group | Сентябрь 2022
Medical On Group: лидер в области диагностики и лечения
При первых признаках заболеваний важно обратиться к надежным специалистам. Медицинский центр Медикал он Груп акции предлагает одни из самых выгодных – поправить здоровье можно без ущерба для кошелька!
О компании
Медикал он Груп – медицинская корпорация, специализирующаяся на диагностике и лечении заболеваний в разных направлениях. 23 центра открыты на территории России и за это время более миллиона пациентов успешно разрешили свои проблемы в сфере дерматологии, урологии, проктологии, гинекологии и не только.
Среди главных достоинств сети клиник:
- Практикующие доктора высших категорий
- Доступная стоимость за счет закупок медицинских материалов для всей сети
- Новейшее оборудование и комплексный подход к каждому пациенту
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