Промокоды МегаФит | Декабрь 2022
MegaFit - персональный помощник по фитнесу
Больше не нужно ломать голову над поиском спортивного клуба для занятий – выбирайте удобные варианты в одном онлайн-сервисе! Вас ждет широкий выбор площадок в шаговой доступности и бронь на любые тренировки.
О сервисе
Фитнес-клуб МегаФит – это первый маркетплейс для тренировок в сотнях площадок по России. Вы с легкостью сможете выбрать удобную локацию для любого вида спорта:
- Бассейны;
- Единоборства;
- Курсы йоги;
- Тренажеры и т.д.
Бронируйте секции среди 6-7 тысяч различных направлений в различных спортивных клубах города и платите только за посещение, без переплат и скрытых комиссий, используя промокоды MegaFit. А самое главное:
- Без абонемента
- Без договоров
- Без подписок и дополнительных условий.
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