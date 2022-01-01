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Промокоды МегаФит | Декабрь 2022

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MegaFit - персональный помощник по фитнесу

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О сервисе

Фитнес-клуб МегаФит – это первый маркетплейс для тренировок в сотнях площадок по России. Вы с легкостью сможете выбрать удобную локацию для любого вида спорта:

  • Бассейны;
  • Единоборства;
  • Курсы йоги;
  • Тренажеры и т.д.

МегаФит фитнес-клуб

Бронируйте секции среди 6-7 тысяч различных направлений в различных спортивных клубах города и платите только за посещение, без переплат и скрытых комиссий, используя промокоды MegaFit. А самое главное:

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