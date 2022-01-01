Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > МЕГАСТРОЙ
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды МЕГАСТРОЙ | Ноябрь 2022

Промокоды похожих магазинов
Супер выгода: экономьте до 25% по промокоду!
Осталось: 4 дня
Показать код
******
Актуальный промокод для возможности сэкономить до 25% на ваши покупки! Не суммируется с другими ... Подробнее > акциями Скрыть
Ваша выгода! -3% при заказе от 1000 рублей!
Показать код
******
Cкидка 3% действует при активации промокода и заказе на сумму от 1000 рублей - успейте получить ... Подробнее > свою экономию! Скрыть
SALE! Дарим скидку 1000 рублей по промокоду!
Показать код
******
Лучшие скидки - только для обладателей промокода! Промокод применяется в корзине при заказе от ... Подробнее > 15000 руб. Скрыть
Выгодно! -300 рублей на ваш заказ от 3000 рублей!
Показать код
******
Только по промокоду вас ждет выгодная скидка в магазине Порядок: -300 ₽ при заказе на сумму от ... Подробнее > 3 000 ₽ на любые товары! Скрыть
Скидка до -10% на товары по промокоду!
Показать код
******
При активации промокода вас ждет выгодная скидка 10% на товары без скидки, а также скидка 3% ... Подробнее > на товары со скидкой от 1500 руб! Скрыть
Только сегодня - SALE до 30% на весь ассортимент!
Показать скидку
Успейте купить с выгодой сантехнику для ванной комнаты и отделочные материалы в ... Подробнее > интернет-магазине Аксор! Скрыть
Супер распродажа! Скидки до 70%!
Показать скидку
Скидки на все до 70% - успевайте на крупнейшую распродажу!
SALE! Скидки до 30% на весь ассортимент магазина!
Показать скидку
Экономия куда проще, чем вам кажется! Не пропустите скидки до 30% на ассортимент сантехники от ... Подробнее > интернет-магазина Водопад! Скрыть
SALE до 30%! Актуальные акции на Сегодня!
Показать скидку
Следите за обновлениями страницы и не пропустите самые выгодные предложения - Время выгодных ... Подробнее > цен! Скрыть
Распродажный марафон стартовал! Скидки до -30%!
Показать скидку
Распродажный марафон - спешите за выгодными скидками!
Похожие магазины
Техпорт
Максидом
Все инструменты
Сантехника Рум
Петрович
Порядок
Водопад
AXOR
СантехМолл
Мосплитка

Мегастрой: интернет-магазин для строительства, уюта и декора

Обустройство дома требует много сил, времени и денег: разъезды по магазинам, поиски материалов, покупка товаров с огромной наценкой и т.д. Сделайте вопрос ремонта и благоустройства еще проще вместе с компанией Мегастрой. Заказывайте товары онлайн без посещения магазина, выбирайте и оплачивайте покупки по самым низким ценам.

О компании

«Мегастрой» - крупная сеть гипермаркетов строительных и ремонтных товаров для дома и дачи. Ассортимент включает в себя более 67 тысяч наименований, регулярно поставляемых более 500 отечественными и зарубежными поставщиками. Организация имеет огромную известность на мировом рынке, что отмечено наградами:

  • Победитель в номинации «Лучшая локальная торговая сеть 2021» на саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов;
  • Победитель в категории «Розничный бренд 2016 года» по версии Конгресса DIY, HH & Furniture Retail 2016 и др.

Мегастрой интернет-магазин

Ассортимент

Каталог построен по принципу «Сделай сам» (Do it yourself «DIY») – клиент найдет все необходимое для любых строительных или ремонтных задач:

  • Стройматериалы различного назначения;
  • Системы водоснабжения и климат-контроля;
  • Инструменты и расходные материалы;
  • Электрика и измерительные приборы.

Присутствует широкий выбор автотоваров (химсредства, техобслуживание, запчасти и аксессуары). Любители готовых решений смогут подобрать для себя мебельную фурнитуру: кухни, шкафы-купе, гардеробные и другие системы хранения.

Преимущество для клиента

Здесь вас ждут уникальные бонусы и скидки по промокодам. Спешите на акцию от Мегастрой – скидка новоселам по карте лояльности. Оформите карту и получите баллы, которые можно обменять на рубли при покупке. Не забудьте про сервисную карту «Всегда Выгодно» - вы первыми будете в курсе акций, сэкономите время при оформлении заказа, а также доступны возврат без чека и история покупок. Сервис обеспечит вам индивидуальное обслуживание:

  • Доставка по всей территории РФ;
  • Услуги по проведению ремонтных работ;
  • Сертифицированный товар с гарантией качества.

Чем привлекательны промокоды Мегастрой

Экономия стала еще доступнее – успейте купить в Мегастрой! Промокод на первый заказ вы всегда сможете найти на сервисе промокодов BeriBuy: просто просмотрите промокоды Мегастрой, выберите нужный и укажите его в форме заказа – скидка ваша! Используйте купоны Мегастрой, и цены станут еще ниже.

Megastroy промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина