Промокоды МЕГАСТРОЙ | Ноябрь 2022
Мегастрой: интернет-магазин для строительства, уюта и декора
Обустройство дома требует много сил, времени и денег: разъезды по магазинам, поиски материалов, покупка товаров с огромной наценкой и т.д. Сделайте вопрос ремонта и благоустройства еще проще вместе с компанией Мегастрой. Заказывайте товары онлайн без посещения магазина, выбирайте и оплачивайте покупки по самым низким ценам.
О компании
«Мегастрой» - крупная сеть гипермаркетов строительных и ремонтных товаров для дома и дачи. Ассортимент включает в себя более 67 тысяч наименований, регулярно поставляемых более 500 отечественными и зарубежными поставщиками. Организация имеет огромную известность на мировом рынке, что отмечено наградами:
- Победитель в номинации «Лучшая локальная торговая сеть 2021» на саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов;
- Победитель в категории «Розничный бренд 2016 года» по версии Конгресса DIY, HH & Furniture Retail 2016 и др.
Ассортимент
Каталог построен по принципу «Сделай сам» (Do it yourself «DIY») – клиент найдет все необходимое для любых строительных или ремонтных задач:
- Стройматериалы различного назначения;
- Системы водоснабжения и климат-контроля;
- Инструменты и расходные материалы;
- Электрика и измерительные приборы.
Присутствует широкий выбор автотоваров (химсредства, техобслуживание, запчасти и аксессуары). Любители готовых решений смогут подобрать для себя мебельную фурнитуру: кухни, шкафы-купе, гардеробные и другие системы хранения.
Преимущество для клиента
Здесь вас ждут уникальные бонусы и скидки по промокодам. Спешите на акцию от Мегастрой – скидка новоселам по карте лояльности. Оформите карту и получите баллы, которые можно обменять на рубли при покупке. Не забудьте про сервисную карту «Всегда Выгодно» - вы первыми будете в курсе акций, сэкономите время при оформлении заказа, а также доступны возврат без чека и история покупок. Сервис обеспечит вам индивидуальное обслуживание:
- Доставка по всей территории РФ;
- Услуги по проведению ремонтных работ;
- Сертифицированный товар с гарантией качества.
Чем привлекательны промокоды Мегастрой
Экономия стала еще доступнее – успейте купить в Мегастрой! Промокод на первый заказ вы всегда сможете найти на сервисе промокодов BeriBuy: просто просмотрите промокоды Мегастрой, выберите нужный и укажите его в форме заказа – скидка ваша! Используйте купоны Мегастрой, и цены станут еще ниже.
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