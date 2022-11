Обустройство дома требует много сил, времени и денег: разъезды по магазинам, поиски материалов, покупка товаров с огромной наценкой и т.д. Сделайте вопрос ремонта и благоустройства еще проще вместе с компанией Мегастрой. Заказывайте товары онлайн без посещения магазина, выбирайте и оплачивайте покупки по самым низким ценам.

О компании

«Мегастрой» - крупная сеть гипермаркетов строительных и ремонтных товаров для дома и дачи. Ассортимент включает в себя более 67 тысяч наименований, регулярно поставляемых более 500 отечественными и зарубежными поставщиками. Организация имеет огромную известность на мировом рынке, что отмечено наградами:

Победитель в номинации «Лучшая локальная торговая сеть 2021» на саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов;

Победитель в категории «Розничный бренд 2016 года» по версии Конгресса DIY, HH & Furniture Retail 2016 и др.

Ассортимент

Каталог построен по принципу «Сделай сам» (Do it yourself «DIY») – клиент найдет все необходимое для любых строительных или ремонтных задач:

Стройматериалы различного назначения;

Системы водоснабжения и климат-контроля;

Инструменты и расходные материалы;

Электрика и измерительные приборы.

Присутствует широкий выбор автотоваров (химсредства, техобслуживание, запчасти и аксессуары). Любители готовых решений смогут подобрать для себя мебельную фурнитуру: кухни, шкафы-купе, гардеробные и другие системы хранения.

Преимущество для клиента

Здесь вас ждут уникальные бонусы и скидки по промокодам. Спешите на акцию от Мегастрой – скидка новоселам по карте лояльности. Оформите карту и получите баллы, которые можно обменять на рубли при покупке. Не забудьте про сервисную карту «Всегда Выгодно» - вы первыми будете в курсе акций, сэкономите время при оформлении заказа, а также доступны возврат без чека и история покупок. Сервис обеспечит вам индивидуальное обслуживание: