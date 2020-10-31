MeMeMeal – служба доставки готовой еды на весь день. Здесь вы получаете полностью сбалансированное меню, разработанное профессиональными нутрициологами и поварами. Кухня бренда находится на территории ресторана в Москве, что гарантирует не только отличный вкус, но и качество продуктов.

на 1600 калорий;



на 1200 калорий;



на 2000 калорий;



обед и ланч, для тех, кто хочет есть здоровую еду в офисе.

В каждом случае у вас на выбор есть несколько вариантов меню. Вы можете оформить заказ на неделю вперед или приобретать отдельный рацион на каждый день. Покупка оптом обойдется на 20% дешевле.

Промокоды и кэшбэк MeMeMeal

Коды и купоны на скидку позволят вам сэкономить на заказе, не дожидаясь распродаж вроде Киберпонедельника или Черной пятницы. Любой промокод Мемемил вы отыщите на сайте БериБай. Зарегистрируйтесь, чтобы всегда получать актуальную информацию о новых акциях самыми первыми.

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