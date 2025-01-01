Хотите увеличить свой доход и освоить новую профессию в IT, но не знаете, с чего начать? Ответ прост — айти-обучение. С каждым днем растет спрос на специалистов в области технологий, и для того, чтобы стать частью этого рынка, нужно качественное образование.

Merion Academy предлагает решение: онлайн-курсы по программированию, которые помогут вам освоить актуальные профессии и начать зарабатывать больше. А промокоды от Merion Academy сделают это еще более выгодным.

О компании

Merion Academy — платформа для онлайн-обучения профессиям. Она предлагает качественные программы в сфере информационных технологий. Платформа ориентирована на тех, кто хочет освоить профессии в таких востребованных направлениях в программировании.

Каждый месяц на площадке обучается более 5 000 студентов, а 33% возвращаются за новыми знаниями. А около 90% студентов подтверждают, что достигли поставленных целей и остались довольны школой.

Обучение и ресурсы Merion Academy

Онлайн-академия Merion Academy предлагает более 30 программ по самым актуальным направлениям, доступных 24/7, что позволяет учиться в удобное время и из любой точки мира.

Курсы Merion Academy охватывают востребованные направления в IT, такие как программирование, системное администрирование, сетевой курс Мерион Академии и курсы по кибербезопасности Merion Academy, DevOps, тестирование (QA) и другие. Каждое занятие включает теоретические материалы, практические задания и тесты для закрепления полученных знаний.

На сайте доступна бесплатная база знаний с актуальными материалами по IT-технологиям, посещаемая более 10 000 человек в день. По завершении учебы студенты получают сертификат об окончании курсов, подтверждающий навыки, а также могут воспользоваться промокодами для получения скидок на обучение.

Дополнительные возможности для студентов

Площадка предлагает тест на профориентацию с использованием искусственного интеллекта. Он анализирует ваши способности и интересы, чтобы предложить подходящие профессии, исходя из ваших сильных сторон.

Также все студенты получают бесплатно небольшой курс по английскому для ИТ при покупке основных образовательных программ. Он поможет освоить ключевую терминологию и работать в международных проектах.

Но и это еще не все. На сайте доступен интенсив по карьерному росту, который включает полезные рекомендации по созданию резюме, подготовке к собеседованиям и освоению других ключевых навыков для успешного трудоустройства.

Преимущества: