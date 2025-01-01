Промокоды Merion Academy | Январь 2025
Супер SALE на IT-образование: -30% на курсы от Merion Academy
Промокоды Merion Academy — легко, доступно, эффективно
Хотите увеличить свой доход и освоить новую профессию в IT, но не знаете, с чего начать? Ответ прост — айти-обучение. С каждым днем растет спрос на специалистов в области технологий, и для того, чтобы стать частью этого рынка, нужно качественное образование.
Merion Academy предлагает решение: онлайн-курсы по программированию, которые помогут вам освоить актуальные профессии и начать зарабатывать больше. А промокоды от Merion Academy сделают это еще более выгодным.
О компании
Merion Academy — платформа для онлайн-обучения профессиям. Она предлагает качественные программы в сфере информационных технологий. Платформа ориентирована на тех, кто хочет освоить профессии в таких востребованных направлениях в программировании.
Каждый месяц на площадке обучается более 5 000 студентов, а 33% возвращаются за новыми знаниями. А около 90% студентов подтверждают, что достигли поставленных целей и остались довольны школой.
Обучение и ресурсы Merion Academy
Онлайн-академия Merion Academy предлагает более 30 программ по самым актуальным направлениям, доступных 24/7, что позволяет учиться в удобное время и из любой точки мира.
Курсы Merion Academy охватывают востребованные направления в IT, такие как программирование, системное администрирование, сетевой курс Мерион Академии и курсы по кибербезопасности Merion Academy, DevOps, тестирование (QA) и другие. Каждое занятие включает теоретические материалы, практические задания и тесты для закрепления полученных знаний.
На сайте доступна бесплатная база знаний с актуальными материалами по IT-технологиям, посещаемая более 10 000 человек в день. По завершении учебы студенты получают сертификат об окончании курсов, подтверждающий навыки, а также могут воспользоваться промокодами для получения скидок на обучение.
Дополнительные возможности для студентов
Площадка предлагает тест на профориентацию с использованием искусственного интеллекта. Он анализирует ваши способности и интересы, чтобы предложить подходящие профессии, исходя из ваших сильных сторон.
Также все студенты получают бесплатно небольшой курс по английскому для ИТ при покупке основных образовательных программ. Он поможет освоить ключевую терминологию и работать в международных проектах.
Но и это еще не все. На сайте доступен интенсив по карьерному росту, который включает полезные рекомендации по созданию резюме, подготовке к собеседованиям и освоению других ключевых навыков для успешного трудоустройства.
Преимущества:
- Доступные цены и промокоды, которые позволяют получить качественное образование без больших затрат.
- Бесплатное обновление программ обеспечивает актуальность знаний без дополнительных затрат.
- Коммуникативная среда способствует обмену опытом и развитию профессиональных навыков.
- Государственная лицензия подтверждает признание образования и увеличивает его ценность на рынке труда.
Промокод Мерион Академия — учитесь и развивайтесь с выгодой
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