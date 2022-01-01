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Metallinvestbank.ru: ваши финансовые решения

Решение привычных финансовых вопросов не обходится без использования услуг банков. Одним из популярных сегодня партнеров выступает МеталлИнвестБанк – ипотека, автолизинг, эквайринг и иные услуги здесь предоставляются на выгодных условиях.

Об истории компании

Организация была создана в 1993 году, под руководством учредителей ведущих металлургических предприятий России. Банк активно начал развиваться и сегодня имеет стабильные прогнозы по всем международным кредитным рейтингам, он вошел в топ-50 по активам. Помимо металлургов и других крупных компаний, клиентами банка активно становятся и физические лица. Так например, в МеталлИнвестБанк вклады физических лиц на сегодня доступны уже в пяти разных вариантах – от максимальной доходности до возможности частичного снятия средств до окончания срока вклада.

Среди широкого перечня предоставляемых услуг можно выделить следующие:

  • Кредитование и ипотека
  • Дебетовые и кредитные карты
  • Инвестиции, вклады и счета
  • Страхование имущества, жизни и здоровья

МеталлИнвестБанк ипотека

Также фишкой организации является METIB – цифровой онлайн-банк для малого бизнеса. Клиентам предлагаются три разных тарифа с возможностью совершать все операции со счетом в режиме онлайн, и бесплатным снятием наличных или переводами на сумму до 500 тысяч ежемесячно.

Что дает промокод МеталлИнвестБанк

Вне зависимости от того, интересует ли вас в данный момент кредит наличными, кредитная карта или оформление страховки, при помощи промокодов можно получить самые интересные предложения. Найти все действующие купоны на скидку вам поможет сервис BeriBuy – здесь свои промокоды размещает не только МеталлИнвестБанк, интернет-банк для бизнеса, но и множество других компаний и магазинов. Пользоваться подобными купонами несложно: зайдя на сайт BeriBuy и скопировав один промокод из всех представленных, активируйте его на сайте банка перед оформлением интересующей вас услуги.

MetallInvestBank купон

Участие в благотворительности и социальных проектах

В МеталлИнвестБанк рефинансирование кредитов или страхование – не единственные варианты, в которых организация уделяет активное внимание клиентам. Банк регулярно принимает участие в благотворительных акциях и социальных проектах. Среди них – донорская акция «Щедрый вторник», различные экскурсии для учеников коррекционных школ, акция «Добрые сердца». Банк привлекает к участию и своих компаний-партнеров, расширяя круг тех, кто хочет безвозмездно помогать людям.

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