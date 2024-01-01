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Промокоды MFOBank | Апрель 2024

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Промокоды MFObank — выдача займа мгновенно

Срочно нужны деньги, а зарплату задерживают? Вам помогут микро-займы МФОБанк онлайн. Фирма предлагает прозрачные условия без скрытых процентов и страховок. Главный плюс - доступные займы с плохой кредитной историей для каждого.

О компании

МФОБанк — онлайн-сервис выдачи микрокредитов. Права на бренд принадлежат МКК «БалтКредит». Площадка входит в государственный реестр ЦБ РФ и обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления финансовой деятельности. Она работает полностью дистанционно, а значит, вы получите услугу без посещения офиса.

Вы можете оформить займ MFO Bank в размере до 30 тысяч рублей.  Для этого достаточно на сайте MFOBank подать заявку онлайн — она рассматривается за несколько минут. Одобрено уже 97% поступивших заявок.

Где найти промокоды MFO bank

Чтобы вам одобрили займы MFObank, достаточно быть гражданином РФ в возрасте от 21 до 65 лет, а также понадобится паспорт и доступ в интернет. После рассмотрения вам поступит от МФО Банк займ на карту без отказа незамедлительно.

Преимущества для заемщика:

  • Cтавка от 0 до 1%
  • Круглосуточное рассмотрение обращений
  • Никаких лишних документов — только паспорт
  • Дополнительные выгоды по промокодам
  • Без залога и поручителей

Промокоды MFOBank — когда нет времени ждать

На сайте BeriBuy регулярно публикуются промокоды МФОБанк. Обязательно используйте их перед оформлением услуги. Это прекрасная возможность не только получить желаемую сумму, но и при этом сэкономить.

Рабочие промокоды MFOBank

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