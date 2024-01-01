Срочно нужны деньги, а зарплату задерживают? Вам помогут микро-займы МФОБанк онлайн. Фирма предлагает прозрачные условия без скрытых процентов и страховок. Главный плюс - доступные займы с плохой кредитной историей для каждого.

О компании

МФОБанк — онлайн-сервис выдачи микрокредитов. Права на бренд принадлежат МКК «БалтКредит». Площадка входит в государственный реестр ЦБ РФ и обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления финансовой деятельности. Она работает полностью дистанционно, а значит, вы получите услугу без посещения офиса.

Вы можете оформить займ MFO Bank в размере до 30 тысяч рублей. Для этого достаточно на сайте MFOBank подать заявку онлайн — она рассматривается за несколько минут. Одобрено уже 97% поступивших заявок.

Чтобы вам одобрили займы MFObank, достаточно быть гражданином РФ в возрасте от 21 до 65 лет, а также понадобится паспорт и доступ в интернет. После рассмотрения вам поступит от МФО Банк займ на карту без отказа незамедлительно.

Преимущества для заемщика: