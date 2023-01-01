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Промокоды МикроКлад | Март 2023

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О компании

МКК МикроКлад была зарегистрирована в 2014 году, и уже набрала популярность на рынке кредитования. Платформа автоматически обрабатывает заявки и выдает высокий процент одобрения. Для получения услуги достаточно иметь под рукой любое устройство с доступом в Интернет. Оформить займ МикроКлад можно в несколько шагов: заполняется заявка на кредит на карту – можно применить промокод, сервис дает одобрение и заключается договор. Деньги будут у вас уже через 15 минут.

Для заключения договора необходимо выполнение условий:

  • Возраст заемщика от 18 до 70 лет
  • Гражданство РФ
  • Постоянное место регистрации

МКК МикроКлад заявка на кредит на карту

Чтобы получить МикроКлад займ онлайн на карту, потребуется только паспорт или доступ в учетную запись на портале Госуслуги (через ЕСИА).

Выгода на МикроКлад займ на карту:

  • Лимит до 30 000 рублей на срок до 30 дней
  • Возможность продления договора
  • Промокоды Microklad для индивидуальных условий

Для вас есть выгодное спецпредложение

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МикроКлад купон

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