Промокоды МикроКлад | Март 2023
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О компании
МКК МикроКлад была зарегистрирована в 2014 году, и уже набрала популярность на рынке кредитования. Платформа автоматически обрабатывает заявки и выдает высокий процент одобрения. Для получения услуги достаточно иметь под рукой любое устройство с доступом в Интернет. Оформить займ МикроКлад можно в несколько шагов: заполняется заявка на кредит на карту – можно применить промокод, сервис дает одобрение и заключается договор. Деньги будут у вас уже через 15 минут.
Для заключения договора необходимо выполнение условий:
- Возраст заемщика от 18 до 70 лет
- Гражданство РФ
- Постоянное место регистрации
Чтобы получить МикроКлад займ онлайн на карту, потребуется только паспорт или доступ в учетную запись на портале Госуслуги (через ЕСИА).
Выгода на МикроКлад займ на карту:
- Лимит до 30 000 рублей на срок до 30 дней
- Возможность продления договора
- Промокоды Microklad для индивидуальных условий
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