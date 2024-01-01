Иногда происходят ситуации, когда срочно нужны деньги, а зарплата еще не скоро. Тогда на помощь приходит микрозайм Микрон. Сервис готов предоставить финансовую помощь удобным для вас способом. Деньги (займ на карту) поступят сразу после оформления заявки.

О компании и услугах

Данная финансовая организация работает на рынке с 2013 года. Она специализируется на выдаче кредитов физическим лицам. За это время площадка зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер. Также фирма входит в государственный реестр микрофинансовых компаний, а значит, работа с ней полностью безопасна.

Вы можете оформить в Микрон займы по телефону горячей линии, через интернет или в офисе организации. Для этого необходимо быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 80 лет. Стаж работы на последнем месте работы должен быть не менее одного месяца.

Чтобы подать заявление на кредит, вам нужен только паспорт. Никаких дополнительных документов, кредитных историй и поручителей не понадобится. Когда оформлена онлайн-заявка, на карту поступит займ без отказов мгновенно онлайн. Решения принимаются в течение 10 минут, в 90% случаев без отказа.

Преимущества для клиентов: