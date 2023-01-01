Промокоды МикроЗайм | Март 2023
Срочные деньги на доступных условиях
Если финансы нужно срочно – обратитесь в проверенную компанию, где вы получите чистую юридическую сделку и оптимальные предложения с минимальными требованиями.
О компании
Более 10 лет МКК «Микрозайм» предлагает финансовые решения клиентам, помогая решить денежные трудности. Деятельность организации строго соответствует требованиям законодательства РФ – все услуги официальные и не имеют скрытых комиссий. В Микрозайм взять онлайн займ можно быстро и надежно – пройдет всего 20 минут с момента заполнения заявки до получения средств на карту.
Преимущества для клиента:
- Оформление по паспорту
- Для новых заемщиков первые 3 дня под 0%
- Лимит до 50 000 рублей на срок до 168 дней
- Кредит онлайн микрозайм на карту в день подачи заявки
Специальные промокоды для персональных условий
Агрегатор BeriBuy дарит эксклюзивные промокоды Микрозайм – при оформлении укажите купон на скидку и получите больше преимуществ по кредитованию: увеличение лимита, снижение ставки и не только!
Показать полностью >