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Промокоды МикроЗайм | Март 2023

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О компании

Более 10 лет МКК «Микрозайм» предлагает финансовые решения клиентам, помогая решить денежные трудности. Деятельность организации строго соответствует требованиям законодательства РФ – все услуги официальные и не имеют скрытых комиссий. В Микрозайм взять онлайн займ можно быстро и надежно – пройдет всего 20 минут с момента заполнения заявки до получения средств на карту.

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