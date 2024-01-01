Промокоды MIE | Май 2024
Промокоды MIE — прекрасное дополнение к вашему образу
Даже идеальный наряд можно сделать еще лучше. Главное, правильно подобрать стильные украшения из серебра. Мие - интернет-магазин ювелирных изделий, который точно знает, что вам нужно.
О компании и ассортименте
Ювелирный бренд создан семейной парой - Иван и Софья Птахины совместно работают над созданием уникальных коллекций. Они знают, какие изделия подойдут современным образам по последним трендам.
В каталоге представлен большой выбор украшений на шею для женщин, а также модные женские браслеты на руку. Вы сможете подобрать все, что подходит именно вашему стилю и настроению. MIE - ювелирные изделия из серебра, которые подчеркнут уникальность и изысканность их обладательницы.
Преимущества:
- Широкий ассортимент
- Новинки каждый месяц
- Только трендовые украшения
- Скидка при оплате онлайн и по промокодам
- Наличие магазинов для примерки в Москве и Санкт-Петербурге
Промокоды MIE — красота в деталях
Промокоды Мие регулярно публикуются на сайте BeriBuy. Качественные и изящные украшения из серебра разнообразят любой ювелирный гардероб. Вы можете приобрести дизайнерский аксессуар и при этом сэкономить - для этого обязательно используйте купон MIE перед оформлением заказа.
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