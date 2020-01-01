Немецкая фирма Miele славится бытовой техникой премиум-класса с неизменно высоким качеством. Даже девиз компании отражает ее суть – «всё лучше и лучше». А постоянные покупатели знают, что на хорошей технике можно еще и сэкономить – главное, вовремя подобрать промокод на скидку для Миэль.

Об истории бренда

Свою историю Miele начинает с 1899 года, когда Карл Миле и Райнхард Цинканн запустили небольшой завод-производитель сепараторов Miele & Cie. К 1900 году началось производство маслобоек «Метеор», а через три года бренд выпустил первые стиральные машины с мешалкой. Позднее их совершенствовали год за годом, перейдя на электропривод и механизм для отжима белья. В 1963 мир увидел первую посудомоечную машину, а в 1974 – кухни для встраиваемой техники. Сегодня у бренда имеется более 47 представительств в разных странах и 12 фабрик.

Широкий ассортимент для каждого

Интернет-магазин Miele готов предложить своим клиентам внушительный ассортимент бытовых приборов:

Специализированное оборудование для ресторанов, офисов, прачечных и промышленных организаций

Пылесосы, роботы-пылесосы, гладильные машины

Встраиваемая техника (вытяжные системы, духовые шкафы, электрические плиты)

Соло- и встраиваемая техника (сушильная и стиральная машина, кофемашины, холодильники и др.)

Для чего пригодится промокод Miele

Даже покупая технику высокого класса, можно существенно экономить. Для этого бренд участвует в программе промокодов, повышающих лояльность клиентов. Промокод –секретная комбинация букв и цифр, которую нужно использовать во время оформления онлайн-заказа.

Подобный купон может давать покупателю разные бонусы: скидку в виде процента или фиксированной суммы, бесплатную доставку или приятный подарок к покупке. А если совместить промокод с участием в текущей акции или распродаже интернет-магазина, можно сэкономить вдвойне.