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Промокоды Miele | Декабрь 2020

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О магазине - бытовая техника Miele

Немецкая фирма Miele славится бытовой техникой премиум-класса с неизменно высоким качеством. Даже девиз компании отражает ее суть – «всё лучше и лучше». А постоянные покупатели знают, что на хорошей технике можно еще и сэкономить – главное, вовремя подобрать промокод на скидку для Миэль.

Об истории бренда

Свою историю Miele начинает с 1899 года, когда Карл Миле и Райнхард Цинканн запустили небольшой завод-производитель сепараторов Miele & Cie. К 1900 году началось производство маслобоек «Метеор», а через три года бренд выпустил первые стиральные машины с мешалкой. Позднее их совершенствовали год за годом, перейдя на электропривод и механизм для отжима белья. В 1963 мир увидел первую посудомоечную машину, а в 1974 – кухни для встраиваемой техники. Сегодня у бренда имеется более 47 представительств в разных странах и 12 фабрик.

интернет-магазин Miele

Широкий ассортимент для каждого

Интернет-магазин Miele готов предложить своим клиентам внушительный ассортимент бытовых приборов:

  • Специализированное оборудование для ресторанов, офисов, прачечных и промышленных организаций
  • Пылесосы, роботы-пылесосы, гладильные машины
  • Встраиваемая техника (вытяжные системы, духовые шкафы, электрические плиты)
  • Соло- и встраиваемая техника (сушильная и стиральная машина, кофемашины, холодильники и др.)

Для чего пригодится промокод Miele

Даже покупая технику высокого класса, можно существенно экономить. Для этого бренд участвует в программе промокодов, повышающих лояльность клиентов. Промокод –секретная комбинация букв и цифр, которую нужно использовать во время оформления онлайн-заказа.

Подобный купон может давать покупателю разные бонусы: скидку в виде процента или фиксированной суммы, бесплатную доставку или приятный подарок к покупке. А если совместить промокод с участием в текущей акции или распродаже интернет-магазина, можно сэкономить вдвойне.

«Фишки» для любимых клиентов

кулинарные мероприятия

Одна из отличительных особенностей бренда Миэль – кулинарные мероприятия для клиентов, проводимые с использованием производимой компанией бытовой техники. Прямо на сайте можно заглянуть в раздел «кулинарные мероприятия» и найти интересный мастер-класс как в оффлайн, так и в онлайн-формате.

тест-драйв

А для тех, кому только приглянулась техника Миэль, фирма предлагает принять участие в бесплатном тест-драйве и лично опробовать любую стиральную машину, робот-пылесос, холодильник или электроплиту. После такого мероприятия вы точно захотите стать обладателем бытовой техники от бренда Miele, а применив промокод, станете обладателем хорошей скидки, совершая онлайн-покупку!

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