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Промокод Migcredit | Март 2022

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МФО МигКредит: экономные микрозаймы для каждого

Когда деньги нужны срочно, не нужно бежать в банк за кредитом. На сайте микрокредитования Миг Кредит онлайн-заявка заполняется за несколько минут, а деньги перечислят прямо на карту или счет.

Сведения о компании

МигКредит – один из ведущих лидеров рынка микрокредитования в России. Организация внесена в Государственный реестр МФО, гарантируя честные условия. Сервис использует особую скоринг-систему для автоматической оценки заявок от потенциальных заемщиков. Решение по заявке будет получено всего за несколько минут. При этом клиенту всегда дается на выбор несколько вариантом сумм, а также способов получения и погашения. В Миг Кредит займ на карту мгновенно и круглосуточно может оформить каждый, кто соответствует требованиям к потенциальному заемщику. 

Отметим главные достоинства сервиса:

  • Отсутствие скрытых комиссий и дополнительных платежей
  • Высокий рейтинг кредитоспособности компании
  • Успешно выдано более 1 100 000 займов
  • Простые схемы получения и возврата займа

Мигкредит.ру

Как происходит оформление и погашение займа

В условия займа входит приятный бонус – все новые клиенты могут взять первый микрозайм до 5 тысяч рублей на 10 дней под ставку 0%, чтобы не переплачивать. В этом поможет промокод Миг Кредит на первый займ, о котором вы узнаете далее. В дальнейшем, можно заказывать от 3 до 100 тысяч на срок от 5 дней до 52 недель (в зависимости от суммы).

Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 21 года, с наличием паспорта и регистрации в РФ, а также с наличием постоянного дохода. При положительном решении деньги можно получить на банковскую карту, через платежную систему Contact или Золотая Корона. Возвращать деньги можно онлайн при помощи карты, наличными через банки-партнеры или в салонах связи, через терминалы Элекснет и QIWI, либо платежные системы Золотая Корона и Contact.  

Промокод Миг Кредит – ваши выгодные преимущества

Перед тем, как взять займ онлайн на карту или же продлить займ, не торопитесь – лучше загляните на сайт проверенного сервиса промокодов BeriBuy. Здесь вас ждет целый перечень актуальных купонов, которые помогут оформить заявку онлайн в МигКредит и получить займ на карту по самой низкой процентной ставке.

Поскольку любой промокод МигКредит всегда имеет ограниченный срок действия, на BeriBuy они обновляются ежедневно. В любой день вы можете зайти сюда и найти действующий купон на скидку не только для сайта МигКредит, но и множества других сервисов и онлайн-магазинов.

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Интересные услуги от МигКредит

Возможность оформить небольшой кредит – не единственное, что можно сделать на данном сервисе. Организация предлагает несколько интересных дополнительных услуг.

Личный адвокат – в режиме 24/7 вам будет предоставляться юридическая поддержка в дистанционном формате. Услуга включает в себя помощь при работе с экстренными службами, консультации по юридическим вопросам (включая письменные консультации), звонки от имени клиента для представления его интересов, экстренные консультирования для несовершеннолетних детей.

Теледоктор 24 – удаленное предоставление медицинских услуг, популярное сегодня направление. Специалисты онлайн-медицины (партнеры МигКредит) оказывают устные консультации по медицинским проблемам, видеоконсультирование для обсуждения плана лечения, медориентирование (помощь в поиске нужного специалиста), помощь в поиске и проверке лекарственных средств и др.

Налоговый вычет – сервис, позволяющий возвращать налог за оплату обучения, покупку недвижимости и др. Профессиональные юристы дадут исчерпывающую консультацию и помогут в оформлении документов и налоговых деклараций.

Защита будущего – это целый комплекс услуг, включающий в себя консультации по вопросам наследства, ПДД и штрафам, вопросам ЖКХ, а также оказание психологической и юридической помощи в разных жизненных ситуациях.

Используйте промокод MigCredit, чтобы получить микрозайм Миг Кредит по выгодной ставке или оформить рефинансирование микрозаймов – платформа BeriBuy будет в этом надежным помощником!

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