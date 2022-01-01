Когда деньги нужны срочно, не нужно бежать в банк за кредитом. На сайте микрокредитования Миг Кредит онлайн-заявка заполняется за несколько минут, а деньги перечислят прямо на карту или счет.

Сведения о компании

МигКредит – один из ведущих лидеров рынка микрокредитования в России. Организация внесена в Государственный реестр МФО, гарантируя честные условия. Сервис использует особую скоринг-систему для автоматической оценки заявок от потенциальных заемщиков. Решение по заявке будет получено всего за несколько минут. При этом клиенту всегда дается на выбор несколько вариантом сумм, а также способов получения и погашения. В Миг Кредит займ на карту мгновенно и круглосуточно может оформить каждый, кто соответствует требованиям к потенциальному заемщику.

Отметим главные достоинства сервиса:

Отсутствие скрытых комиссий и дополнительных платежей

Высокий рейтинг кредитоспособности компании

Успешно выдано более 1 100 000 займов

Простые схемы получения и возврата займа

Как происходит оформление и погашение займа

В условия займа входит приятный бонус – все новые клиенты могут взять первый микрозайм до 5 тысяч рублей на 10 дней под ставку 0%, чтобы не переплачивать. В этом поможет промокод Миг Кредит на первый займ, о котором вы узнаете далее. В дальнейшем, можно заказывать от 3 до 100 тысяч на срок от 5 дней до 52 недель (в зависимости от суммы).

Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 21 года, с наличием паспорта и регистрации в РФ, а также с наличием постоянного дохода. При положительном решении деньги можно получить на банковскую карту, через платежную систему Contact или Золотая Корона. Возвращать деньги можно онлайн при помощи карты, наличными через банки-партнеры или в салонах связи, через терминалы Элекснет и QIWI, либо платежные системы Золотая Корона и Contact.

Промокод Миг Кредит – ваши выгодные преимущества

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Поскольку любой промокод МигКредит всегда имеет ограниченный срок действия, на BeriBuy они обновляются ежедневно. В любой день вы можете зайти сюда и найти действующий купон на скидку не только для сайта МигКредит, но и множества других сервисов и онлайн-магазинов.

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