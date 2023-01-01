На носу праздники, неотложные платежи или покупки, а денег в нужном количестве нет, всегда можно обратиться в проверенную временем и положительными отзывами реальных клиентов компанию. Здесь все услуги строго соответствуют требованиям закона, полностью прозрачны и не выставляют клиентам лишних требований.

Об организации

Компания около 5 лет оказывает финансовые услуги населению, предлагая высокий уровень обслуживания, качество сервиса, понятные и юридически чистые договора, а также мгновенные переводы и круглосуточную клиентскую поддержку. Оформить заявку на карту и получить средства на счет можно всего за 5 минут в любое время дня и ночи – платформа работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Заявка рассматривается полностью автоматически, а указанная сумма поступает клиенту сразу после подписания договора.

Плюсы от обращения:

Кредитный лимит до 30 000 рублей

Доступный срок до 30 дней

Предоставление услуг полностью онлайн

Без залогового имущества и поручительства

Самое главное в Мигом Займ на карту – онлайн заявка имеет огромный процент одобрения: в 95%. В добавок, действуют минимальные требования к заемщикам: паспорт гражданина РФ, возраст от 21 года, наличие активной и именной банковской карты и номер телефона + уникальные промокоды.