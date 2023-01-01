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Промокоды MiniMir (МиниМир) | Август 2023

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Минимир: светильники и не только на любой вкус

Чтобы освещение прослужило долго и безопасно, заказывайте электроустановочную продукцию у профессионалов с огромным опытом и положительными отзывами.

О компании

Оригинальная и сертифицированная продукция, которую предлагает интернет-магазин MiniMir, отличается высоким качеством и доступными ценами. Ассортимент имеет огромный выбор актуальных товаров, светильники, люстры потолочные, лампы, фонари и т.д. Представлен широкий модельный ряд для систем «умный дом».

Плюсы для клиентов:

  • Доставка от производителя
  • Гибкая система скидок
  • Консультация 24/7

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