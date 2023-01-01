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Промокоды Мир Турбаз | Июнь 2023

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Актуальные промокоды Мир Турбаз: всё для яркого времяпрепровождения

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О платформе

Сервис по бронированию загородного отдыха Мир Турбаз с 2013 года собирает для вас лучшие предложения по всей России для приятного досуга. Каталог насчитывает свыше 2000 баз отдыха, а также различных загородных клубов с проживанием в номерах и широким сервисом обслуживания, а предложенные в каталоге варианты коттеджей по комфорту максимально приближены к домашним.

Ваши плюсы для отдыха на природе:

  • Огромный выбор гостевых домов
  • Оформление онлайн
  • Оплата без комиссий
  • Консультация с помощью в подборе

Актуальные промокоды Мир Турбаз на отдых

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