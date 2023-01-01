Проведите свой идеальный отдых на природе, а лучшие места и локации вам предложит современная и надежная площадка. Выбирайте понравившийся вариант, оплачивайте заказ и отправляйтесь в долгожданный отпуск.

О платформе

Сервис по бронированию загородного отдыха Мир Турбаз с 2013 года собирает для вас лучшие предложения по всей России для приятного досуга. Каталог насчитывает свыше 2000 баз отдыха, а также различных загородных клубов с проживанием в номерах и широким сервисом обслуживания, а предложенные в каталоге варианты коттеджей по комфорту максимально приближены к домашним.

Ваши плюсы для отдыха на природе: