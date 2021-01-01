Промокоды Московский Ювелирный Завод | Февраль 2021
Зачем нужен скидочный промокод в Московский ювелирный завод
Старейший в России Московский ювелирный завод более 90 лет демонстрирует высокое качество изделий из драгоценных металлов. При этом цена остается в доступных пределах. А вовремя подобрав купон и промокод МЮЗ, можно солидно сэкономить на приобретении кольца или золотой подвески.
Кратко об истории становления
МЮЗ создан в 1920 году, изначально он существовал как артель «Шомпол» и только в 40-х был реорганизован в ювелирную фабрику. В 1947 году работы ювелиров завода стали участвовать в выставках и вскоре стартовал массовый выпуск изделий из серебра и латуни.
К 90-м годам МЮЗ стал выпускать украшения с драгоценными камнями и попутно влился в холдинг по добыче алмазов. В 2010 году запустился интернет-магазин, и уже в 2020 году МЮЗ завод отметил 100-летие. Сегодня сеть насчитывает более 300 розничных магазинов и свыше 30 коллекций, включающих:
- Кольца, серьги, колье и браслеты
- Цепи, подвески, пирсинги
- Броши и заколки, запонки и зажимы
- Средства по уходу за ювелирными изделиями
Реально ли получить скидки в МЮЗ
Планируя приобретать любое ювелирное украшение в МЮЗ через интернет-магазин, стоит заранее подумать о возможность получить приятную скидку даже за первую покупку. В этом поможет вовремя найденный промокод – комбинация из букв и цифр, дающая покупателю на выбор:
- Скидку
- Бесплатную доставку
- Презент к заказу
Большая площадка с актуально пополняемыми кодами – БериБай. Здесь можно за пару минут найти код для любого интернет-магазина, включая МЮЗ. Пользоваться такими скидочными комбинациями просто: нужно скопировать заинтересовавший вас код, перейти к добавлению украшений в корзину интернет-магазина и вставить код во время оформления заказа (перед оплатой). Тогда сумма пересчитается, либо появится информация о положенной вам льготной доставке или подарке.
Где искать дополнительные выгодные акции и бонусы
Помимо промокодов, Московский ювелирный завод интернет-магазин балует покупателей и регулярными акциями. Заглянув в раздел «акции и скидки» на сайте, можно найти массу полезной информации. Например, когда состоится ближайшая распродажа, или какие из украшений сейчас идут с максимальной уценкой.
Еще одна интересная «фишка» - бонусная программа магазина. Покупатели могут бесплатно получить карту (номиналом от серебряной до VIP) и получать дополнительные скидки и привилегии. На Московский ювелирный завод по серебряной карте сколько скидка, узнать можно через личный кабинет на сайте, скидка составляет 7%.
Показать полностью >