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Промокоды Миксит | Ноябрь 2020

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О Бренде MIXIT

MIXIT — это российская косметическая компания, которая несколько лет назад взорвала Инстаграм. Каждая вторая девушка выгружала в своем профиле селфи с их знаменитыми космическими масками, показывала красивые упаковки на полках своей ванной.


Промокод Миксит

 

 

Сегодня самые популярные товары бренда это:

 

 

  • хайлайтеры для тела;

  • дренажные щетки;

  • маски-пленки.


Mixit промокод на первую покупку
 

MIXIT отличается интересными задумками, яркими и удобными упаковками, а также продуманной рекламной кампанией. Каждый новый продукт линейки становится желанным у сотен тысяч девушек за считанные дни.

 

Скидки и промокоды Миксит

 

Главный недостаток продукции – это ее цена. Одна маска стоит несколько тысяч рублей. Так что акций и распродаж здесь все ждут с особым нетерпением.


Миксит акции в магазинах

 

 

 

Разумеется, самое простое – это зайти на сайт в ноябре. Как раз в это время во всем мире проходит Киберпонедельник и Черная Пятница.

 

 

 

 

Есть вариант проще, промокод Mixit. Он дает скидки или просто предоставляет бонус к каждому заказу.

 

 

Купоны на скидку Миксит вы найдете на сайте Берибай. Просто скопируйте код и вставьте его в поле при оформлении заказа. Скидка применится автоматически. Многие промокоды действуют всего один раз, но есть и такие которыми пользуются при каждом заказе.


Промокод на скидку Миксит

 

 

 

Новые акции и промокоды появляются каждую неделю. Следите за обновлениями, чтобы получить товары со скидками до того, как их раскупят.


Купоны Миксит

 

 

 

 

Кстати, на этом же сайте для вас доступен и кэшбэк. Так называют особый вид скидок. Вы получаете их не сразу, а уже после оплаты, в виде возврата.

 

 

 

Зайдите на сайте Миксит по ссылке вверху страницы и получите кэшбэк на любые свои покупки. Сочетайте его с промокодами и товарами по акции и тогда получите двойную выгоду.

 

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