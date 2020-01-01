Промокоды Миксит | Ноябрь 2020
О Бренде MIXIT
MIXIT — это российская косметическая компания, которая несколько лет назад взорвала Инстаграм. Каждая вторая девушка выгружала в своем профиле селфи с их знаменитыми космическими масками, показывала красивые упаковки на полках своей ванной.
Сегодня самые популярные товары бренда это:
- хайлайтеры для тела;
- дренажные щетки;
- маски-пленки.
MIXIT отличается интересными задумками, яркими и удобными упаковками, а также продуманной рекламной кампанией. Каждый новый продукт линейки становится желанным у сотен тысяч девушек за считанные дни.
Скидки и промокоды Миксит
Главный недостаток продукции – это ее цена. Одна маска стоит несколько тысяч рублей. Так что акций и распродаж здесь все ждут с особым нетерпением.
Разумеется, самое простое – это зайти на сайт в ноябре. Как раз в это время во всем мире проходит Киберпонедельник и Черная Пятница.
Есть вариант проще, промокод Mixit. Он дает скидки или просто предоставляет бонус к каждому заказу.
Купоны на скидку Миксит вы найдете на сайте Берибай. Просто скопируйте код и вставьте его в поле при оформлении заказа. Скидка применится автоматически. Многие промокоды действуют всего один раз, но есть и такие которыми пользуются при каждом заказе.
Новые акции и промокоды появляются каждую неделю. Следите за обновлениями, чтобы получить товары со скидками до того, как их раскупят.
Кстати, на этом же сайте для вас доступен и кэшбэк. Так называют особый вид скидок. Вы получаете их не сразу, а уже после оплаты, в виде возврата.
Зайдите на сайте Миксит по ссылке вверху страницы и получите кэшбэк на любые свои покупки. Сочетайте его с промокодами и товарами по акции и тогда получите двойную выгоду.
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