Новая мебель для дома – это не только обновленный дизайн, но и заметное повышение уюта и комфорта для вас и ваших близких. Важно выбрать практичный и при этом недорогой диван, кухонный стол и другие элементы. Сделать это по низким ценам можно в интернет-магазине «Много мебели». А самые экономные покупатели, использующие промокоды, получают целый ряд дополнительных бонусов.

Об истории компании

Созданная в 2009 году, компания «Много мебели» специализируется на производстве и продаже мягкой и корпусной мебели. В 2011 году была запущена первая фабрика по выпуску диванов, а в 2012 году фирма основала собственную транспортную компанию. В 2013 году фирма разрослась до розничной сети и параллельно занялась активным развитием интернет-площадки. Сегодня сеть Много мебели включает более тысячи торговых точек, где можно приобрести следующую продукцию:

Диваны и кресла

Кровати, матрасы

Стенки, шкафы, столы и стулья

Кухни, тумбы, пуфы, комоды

В магазине постоянно проводится распродажа мебели и хорошие акции. Прямо в разделе на главной странице сайта бренда доступны предложения со скидками до 50%. Сюда попадают как новинки диванов, столов и матрасов, так и хиты продаж.

Что дают промокоды Много мебели

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Интересные факты о компании

Много мебели – это компания с богатой историей. Помимо производственных достижений, она накопила немало интересных фактов за время своей работы: