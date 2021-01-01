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Много мебели: интернет-магазин с доступным выбором

Новая мебель для дома – это не только обновленный дизайн, но и заметное повышение уюта и комфорта для вас и ваших близких. Важно выбрать практичный и при этом недорогой диван, кухонный стол и другие элементы. Сделать это по низким ценам можно в интернет-магазине «Много мебели». А самые экономные покупатели, использующие промокоды, получают целый ряд дополнительных бонусов.

Об истории компании

Созданная в 2009 году, компания «Много мебели» специализируется на производстве и продаже мягкой и корпусной мебели. В 2011 году была запущена первая фабрика по выпуску диванов, а в 2012 году фирма основала собственную транспортную компанию. В 2013 году фирма разрослась до розничной сети и параллельно занялась активным развитием интернет-площадки. Сегодня сеть Много мебели включает более тысячи торговых точек, где можно приобрести следующую продукцию:

  • Диваны и кресла
  • Кровати, матрасы
  • Стенки, шкафы, столы и стулья
  • Кухни, тумбы, пуфы, комоды

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В магазине постоянно проводится распродажа мебели и хорошие акции. Прямо в разделе на главной странице сайта бренда доступны предложения со скидками до 50%. Сюда попадают как новинки диванов, столов и матрасов, так и хиты продаж.

Что дают промокоды Много мебели

Промокод на скидку Много мебели – это ваш секрет для экономных покупок. Представленные в каталоге магазина цены будут ниже, если применять промокод перед оплатой. Комбинация символов действует ограниченный период, помимо скидок, промокод может давать льготную доставку или приятные подарки к заказу.

Чтобы не тратить время на проверку актуальности промокодов, подбирать купон Много мебели удобнее всего на специальном сайте БериБай. Здесь доступны комбинации для различных онлайн-магазинов, включая и Mnogomebeli. Использовать промокоды можно при каждом онлайн-заказе – не упускайте возможность сэкономить.

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Чтобы активировать купон на скидку, необходимо скопировать его из каталога БериБай, добавить в корзину онлайн-маркета нужные вам товары. Внизу корзины находится строка «Промокод» - вставив туда промокод Mnogomebeli и нажав на кнопку «Применить», вы увидите, что сумма к оплате была уменьшена с учетом скидки.

Интересные факты о компании

Много мебели – это компания с богатой историей. Помимо производственных достижений, она накопила немало интересных фактов за время своей работы:

  • В 2014 году компания попала в книгу рекордов Гиннесса, выпустив диван длиной 1006,61 метра из красной экокожи
  • Официальная дата открытия компании – 8 марта
  • В 2013 году «Много мебели» признали крупнейшим российским производителем диванов и диван-кроватей
  • Основатель бренда является автором собственной книги «Оптимист», которую можно купить в интернет-магазине Много мебели
  • С магазином возможно дилерское сотрудничество с хорошими скидками и удобной системой оплаты

Об оплате и доставке

Магазин Mnogomebeli предусматривает массу вариантов оплаты ваших покупок – наличными, банковскими картами, в рассрочку или кредит, а также кредитной картой. Оформить доставку можно по всей территории России, возможна транспортировка как собственной транспортной компанией магазина, так и другими перевозчиками. Возможен самовывоз из розничных салонов. Точную стоимость доставки покупатель может увидеть при оформлении заказа – она будет зависеть от территории, выбранного способа доставки и необходимости дополнительных услуг (доставка до подъезда, подъем на лифте либо ручной, сборка мебели специалистами компании).

Ваш код для экономных покупок

Зная, как получить промокод в Много мебели, не забывайте заглядывать на сайт БериБай перед покупкой практичного дивана или изысканной стенки в вашу спальню. Здесь вас ждет не только скидочный купон-промокод на первый заказ, но и выгодные промокоды для каждой онлайн-покупки по низким ценам!

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