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Промокоды Мое дело | Декабрь 2022

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Промокоды Мое дело: интернет-бухгалтерия современного успешного бизнеса

Процветание любого бизнеса напрямую зависит от грамотно построенной системы менеджмента. И не важно, будет это личное ведение предпринимательской деятельности или аутсорсинг – главная задача заключается в привлечении компетентных специалистов или сервисов, способных сделать ваш бизнес эффективным и целевым. В качестве инструмента выбирайте сервис Мое дело: современная облачная бухгалтерия для ведения предпринимательской деятельности.

О компании

Онлайн-бухгалтерия «Мое дело» – первый облачный сервис и лидер среди конкурентов в области бухучета по модели SaaS на территории России. Уже более 13 лет специалисты качественно и оперативно решают вопросы ведения бухгалтерии, учета бизнес-проектов с оформлением документации, а также оптимизируют процессы и формируют отчетность без ошибок и задержек. Свыше 70 тысяч действующих предпринимателей активно используют программу для ведения бухгалтерии.

Деятельность фирмы неоднократно отмечалась громкими наградами за достижения в области аутсорсинга:

  • В 2019 году - лауреат премии в номинации «Права потребителей и качество обслуживания»;
  • В 2018 году - почетное звание «Партнер года», по версии «Сбербанк» и «Деловая Среда»;
  • В 2016 году - лауреат премии «TAGLINE», как лучший сервис для ведения бухгалтерии и т.д.

Moedelo.org сервис для проверки контрагентов

Предоставляемый ассортимент

Программа для ведения бухгалтерии предусматривает несколько вариантов услуг, в зависимости от назначения и задач бизнеса:

  • «Мое дело Бюро» - база данных и готовых решений для использования бухгалтером, юристом или кадровым агентом. Помимо постоянного доступа к актуальным нормативно-правовым актам, «Мое дело Бюро» - сервис для проверки контрагентов и др.;
  • Интернет-бухгалтерия «Мое дело» - инструмент для предпринимателя, обеспечивающий ведение бухгалтерии собственными силами с помощью понятного интерфейса и инструкций от мастера;
  • «Мое дело Бухобслуживание» - полностью автоматизированный и автономный аутсорсинг для тех, кто желает передать вопросы бухучета опытным специалистам.

Любая из программ призвана решить задачи предпринимателя максимально качественно, срочно и с минимальными затратами.

Какие задачи решает компания

Основная деятельность фирмы направлена на решение цели клиента – обеспечить правильную и надежную поддержку бизнеса. Для этого специалисты выполняют многие задачи за предпринимателя:

  • Формирование, проверка и отправка отчетности в надзорные органы (налоговая, фонды и т.д.);
  • Сопровождение и контроль счета, договоров и документации;
  • Расчет налоговых выплат и контроль платежей;
  • Введение кадровой отчетности (оформление, расчет з/п и налоговых вычетов, и т.д.);
  • Контроль и проверка контрагентов, а также сверка по задолженностям с налоговой;
  • Формирование отчетности по движению средств с расчетного счета;
  • Оформление документации (бланки, договоры и т.д.) в соответствии с требованиями регламентов и т.д.

Сервис «Мое дело» для индивидуального предпринимателя и ООО – услуги фирмы доступны для всех компаний данных организационно-правовых форм. А купоны Moedelo помогут вам значительно сэкономить!

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Промокоды Moedelo

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