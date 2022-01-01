Промокоды Мое дело | Декабрь 2022
Промокоды Мое дело: интернет-бухгалтерия современного успешного бизнеса
Процветание любого бизнеса напрямую зависит от грамотно построенной системы менеджмента. И не важно, будет это личное ведение предпринимательской деятельности или аутсорсинг – главная задача заключается в привлечении компетентных специалистов или сервисов, способных сделать ваш бизнес эффективным и целевым. В качестве инструмента выбирайте сервис Мое дело: современная облачная бухгалтерия для ведения предпринимательской деятельности.
О компании
Онлайн-бухгалтерия «Мое дело» – первый облачный сервис и лидер среди конкурентов в области бухучета по модели SaaS на территории России. Уже более 13 лет специалисты качественно и оперативно решают вопросы ведения бухгалтерии, учета бизнес-проектов с оформлением документации, а также оптимизируют процессы и формируют отчетность без ошибок и задержек. Свыше 70 тысяч действующих предпринимателей активно используют программу для ведения бухгалтерии.
Деятельность фирмы неоднократно отмечалась громкими наградами за достижения в области аутсорсинга:
- В 2019 году - лауреат премии в номинации «Права потребителей и качество обслуживания»;
- В 2018 году - почетное звание «Партнер года», по версии «Сбербанк» и «Деловая Среда»;
- В 2016 году - лауреат премии «TAGLINE», как лучший сервис для ведения бухгалтерии и т.д.
Предоставляемый ассортимент
Программа для ведения бухгалтерии предусматривает несколько вариантов услуг, в зависимости от назначения и задач бизнеса:
- «Мое дело Бюро» - база данных и готовых решений для использования бухгалтером, юристом или кадровым агентом. Помимо постоянного доступа к актуальным нормативно-правовым актам, «Мое дело Бюро» - сервис для проверки контрагентов и др.;
- Интернет-бухгалтерия «Мое дело» - инструмент для предпринимателя, обеспечивающий ведение бухгалтерии собственными силами с помощью понятного интерфейса и инструкций от мастера;
- «Мое дело Бухобслуживание» - полностью автоматизированный и автономный аутсорсинг для тех, кто желает передать вопросы бухучета опытным специалистам.
Любая из программ призвана решить задачи предпринимателя максимально качественно, срочно и с минимальными затратами.
Какие задачи решает компания
Основная деятельность фирмы направлена на решение цели клиента – обеспечить правильную и надежную поддержку бизнеса. Для этого специалисты выполняют многие задачи за предпринимателя:
- Формирование, проверка и отправка отчетности в надзорные органы (налоговая, фонды и т.д.);
- Сопровождение и контроль счета, договоров и документации;
- Расчет налоговых выплат и контроль платежей;
- Введение кадровой отчетности (оформление, расчет з/п и налоговых вычетов, и т.д.);
- Контроль и проверка контрагентов, а также сверка по задолженностям с налоговой;
- Формирование отчетности по движению средств с расчетного счета;
- Оформление документации (бланки, договоры и т.д.) в соответствии с требованиями регламентов и т.д.
Сервис «Мое дело» для индивидуального предпринимателя и ООО – услуги фирмы доступны для всех компаний данных организационно-правовых форм. А купоны Moedelo помогут вам значительно сэкономить!
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