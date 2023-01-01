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Промокоды Маниджинн | Декабрь 2023

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Промокоды Маниджинн – максимум преимуществ от кредитования

Даже если не хватает денег, чтобы порадовать близких или рассчитаться с долгами, всегда можно обратиться за помощью компанию Маниджинн – займ доступен в круглосуточном режиме, с минимальными требованиями и быстрым обслуживанием.

Об организации

Компания Moneygenie онлайн – это современный инновационный сервис кредитования, где одна заявка на карту позволяет получить любую выбранную сумму в пределах лимита. Воспользоваться предложением можно в любое время, в выходные, будние или праздничные дни.

В Мани джинн займ на карту предоставляется исключительно по всем требованиям законодательства – клиента не беспокоят звонки, коллекторы в случае просрочки или проверка места дохода. Все, что необходимо пользователю, чтобы заполучить микрозайм, это: быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ и прописку.

Плюсы для клиента:

  • Доступный лимит до 15 000 рублей
  • График работы 24/7
  • Быстрые переводы

Мани джинн промокод на займы

Где искать промокоды Мани джинн

Даже с кредита можно получать выгоду – сайт BeriBuy дарит своим пользователям огромное преимущество: переходите по ссылке и забирайте купон на скидку абсолютно бесплатно.

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