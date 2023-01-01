Промокоды Маниджинн | Декабрь 2023
Промокоды Маниджинн – максимум преимуществ от кредитования
Даже если не хватает денег, чтобы порадовать близких или рассчитаться с долгами, всегда можно обратиться за помощью компанию Маниджинн – займ доступен в круглосуточном режиме, с минимальными требованиями и быстрым обслуживанием.
Об организации
Компания Moneygenie онлайн – это современный инновационный сервис кредитования, где одна заявка на карту позволяет получить любую выбранную сумму в пределах лимита. Воспользоваться предложением можно в любое время, в выходные, будние или праздничные дни.
В Мани джинн займ на карту предоставляется исключительно по всем требованиям законодательства – клиента не беспокоят звонки, коллекторы в случае просрочки или проверка места дохода. Все, что необходимо пользователю, чтобы заполучить микрозайм, это: быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ и прописку.
Плюсы для клиента:
- Доступный лимит до 15 000 рублей
- График работы 24/7
- Быстрые переводы
Где искать промокоды Мани джинн
Даже с кредита можно получать выгоду – сайт BeriBuy дарит своим пользователям огромное преимущество: переходите по ссылке и забирайте купон на скидку абсолютно бесплатно.
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