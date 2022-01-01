Когда деньги нужны срочно, не совсем удобно идти в банк за кредитом - придется ждать рабочих дней, предоставлять справки о доходах, потом ожидать ответа.... Проще прибегнуть к помощи микрокредитных сервисов: в режиме онлайн можно круглосуточно подать заявку на займ и получить его на карту или счет всего за несколько минут.

Информация о компании

МФО Манимен основана в 2012 году, разработан собственную удобную IT-платформу и внедрив антифрод-систему, которая отслеживает мошенников и пресекает их действия. Компания имеет наивысший рейтинг кредитоспособности в России. На сегодняшний день в MoneyMan успешно выдано более 3,5 миллионов займов для 7,9 миллионов человек. При этом для оформления микрозайма достаточно только паспорта РФ и СНИЛС, не понадобится прикладывать справки о доходах и другие подтверждающие документы, не нужны будут и поручители. Также будущий клиент обязательно должен быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 70 лет.

Среди крупнейших достижений организации можно отметить следующие:

Победитель в номинации «МФК года-2018» в финансовой премии «Банк года»

Первое место в рэнкинге микрофинансовых организаций России по итогам первого квартала 2019

Второе место в номинации «Технологическое решение в МФО» в Finward-2018

Премия European FinTech Awards в номинации «Альтернативные финансы» в 2016 году, и др.

Одна из приятных особенностей компании заключается в том, что можно оформить в МаниМен рефинансирование микрозаймов с просрочками. Прямо в личном кабинете можно создать персональный график платежей на срок до 6 месяцев.

Промокод Манимен – как снизить процентную ставку

Перед подачей онлайн-заявки на микрозайм подберите промокод МонейМен – с ним можно получить самую низкую процентную ставку. Промокод представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которая действует ограниченное время и дает человеку льготные условия, от скидок до снижения ставок. Найти для сервиса MoneyMan промокод можно всего за пару кликов на проверенном сайте BeriBuy. Площадка BeriBuy сотрудничает с множеством интернет-магазинов и сервисов, каждый день обновляя весь перечень купонов для вашего удобства.

Чтобы активировать промокод на скидку MoneyMan, скопируйте его с сайта BeriBuy и укажите в онлайн-заявке на микрозайм в специальном поле. Также на BeriBuy можно найти для MoneyMan промокод на продление займа, либо подбирать купон на скидку для оформления каждого нового микрозайма.

Как получить и погасить микрозайм

Чтобы подать заявку на микрозайм, MoneyMan предлагает воспользоваться сайтом либо мобильным приложением (для постоянных клиентов доступна также возможность получить займ при помощи SMS-сообщения). На подачу заявку и получение ответа уйдет не более 10 минут – при положительном решении деньги практически мгновенно придут на вашу банковскую карту, банковский счет, либо возможно получить средства наличными в отделениях системы Contact.

Погашать свой кредит можно наличными через терминалы партнеров, банковской картой, через терминалы Московского кредитного банка или электронными деньгами QIWI или Элекснет. При этом компания допускает возможность досрочного погашения микрозайма – для этого достаточно воспользоваться им всего от 2х дней. При частичном погашении проценты будут начисляться только на оставшуюся сумму займа. Если же вы решите погасить займ сразу в день его оформления, либо на следующий день, то будете заблокированы на сайте на 30 дней (не будет доступа к оформлению новых микрозаймов).

Если не погасить микрозайм в нужный срок, клиента будет ждать неустойка в размере от 20 до 40% годовых (зависит от суммы займа), а также около 1% по основному долгу в день. Важный момент – если вы участвовали в акции с первым беспроцентным займом и просрочили оплату, акция будет аннулирована – с первого дня просрочки придется платить по 1% от суммы займа. Поэтому не стоит тянуть с оплатой – а если вовремя есть риск не успеть, лучше заранее обратиться за продлением срока через личный кабинет.