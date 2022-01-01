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Промокоды Монеза | Октябрь 2022

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Микрозайм Монеза онлайн: не упускайте вашу выгоду

Получить небольшую сумму денег в срочном порядке на карту иногда бывает жизненной необходимостью. Поскольку бежать в банк за небольшой суммой или глубокой ночью не получится – выбирайте МФО Moneza, займ на карту здесь можно оформить в режиме 24/7.

О компании

Монеза – первый в России онлайн-сервис по выдаче микрозаймов на сумму от 2 до 30 тысяч рублей на период от 5 до 35 дней. Для новых клиентов действует приятная акция – первый займ по ставке 0% при соблюдении ряда условий. На будущие займы действует ставка до 1% в день. В Moneza микрозайм получить на карту можно без официального места работы, женщинам в декрете, с низким уровнем дохода – компания очень лояльно относится к клиентам и не заставляет собирать массу справок и искать поручителей.

Отметим ключевые преимущества сервиса Монеза для заемщиков:

  • Возможность применять промокоды Moneza для получения персональных условий
  • Для получения займа достаточно паспорта, почты, телефона и личной фотографии с документом
  • Круглосуточная техническая поддержка, даже в выходные и праздничные дни
  • Перед заключением договора можно сразу увидеть суммы переплаты и оценить свои возможности
  • Регулярные акции и спецпредложения для постоянных заемщиков

Монеза онлайн займ на карту

Требования к будущему клиенту предъявляются несложные:

  • Возраст от 21 до 65 лет
  • Гражданство РФ
  • Постоянное проживание в России
  • Наличие телефона и карты (если вы хотите зачислить финансы на карточку, а не наличными)

Как получать и возвращать средства

Оформляя займ онлайн на карту Монеза, можно получить его на любую из карт VISA/MasterCard/МИР, либо получить средства наличными через систему Контакт: на QIWI кошелек или через банковский перевод. Погашение займа также предусмотрено разными вариантами: любой из ваших карт Visa/MasterCard/МИР, через систему Контакт путем внесения наличных, в почтовых отделениях и через банки, в магазинах Связной, Мегафон, Билайн, KARI. Также гасить займы допускается через QIWI кошелек и терминалы, либо через платежные терминалы Элекснет. Не допускайте просрочку, чтобы не получить штрафные санкции и не портить свою кредитную историю – в случае финансовых затруднений в личном кабинете можно воспользоваться функцией переноса платежа на 30 дней. Не забудьте об этом и тогда отличная кредитная история гарантирована!

Где можно найти актуальный купон на скидку

Благодаря проверенной платформе BeriBuy можно найти для МФО Монеза промокод на сегодня на скидку. С подобной буквенно-цифровой комбинацией вы сможете оформить займ на наиболее выгодных условиях – например, получить сниженную процентную ставку или дополнительную сумму сверх одобренной. Все действующие промокоды Монеза уже ждут вас на BeriBuy, а воспользоваться ими несложно. Просто скопируйте понравившийся код и укажите его на сайте микрофинансовой организации, оформляя заявку. Делать это могут как новые, так и постоянные заемщики. С надежным партнером BeriBuy экономить можно просто и быстро!

Moneza промокод

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