Где можно провести время с пользой для здоровья и досуга родителям и их детям – аквапарк Мореон: 26 бассейнов, 30 бань и саун, 11 водных горок и мн. др.

Об организации

Крупнейший водный комплекс Moreon в Восточной Европе предлагает многофункциональный комплекс развлечений для всей семьи: аквапарки и бассейны, банные комплексы Термы и SPA, центр для занятия фитнесом, рестораны и банкетные залы, караоке, рестораны и т.д. Отдельно доступна услуга организация праздничных мероприятий.

Ключевые преимущества для клиентов Moreon:

Готовые пакетные предложения и организация мероприятий

600+ тренажеров премиум-класса Matrix и TechnoGym

30+ бань и саун

Персональный менеджер «Мореон SPA»

Программа лояльности

Акции и промокоды

Крупные достижения

Деятельность компании Moreon отмечена многими наградами и благодарственными письмами органов власти, коммерческих структур, независимым рейтинговых агентств и заслуженными деятелями культуры. Например, комплекс занял 1 место в рейтинге «Лучшие фитнес-клубы» по версии ЮЗАО Москвы и стал лидером отрасли в 2018 году по данным Федеральной статистической службы России. В рамках проведения форума «Спорт и Россия» в 2015 году, компания Moreon получила диплом, учрежденный Департаментом физической культуры и спорта гор. Москвы и Министерством спорта Российской Федерации.

Event – бронирование мероприятий

Не упустите уникальную возможность забронировать приватный праздник в кругу друзей и близких: в компании на выбор предлагается 12 площадок с собственной кухней и кондитерским цехом, отдельные аниматоры с собственным оборудованием, широкая база диджеев и ведущих. Доступна аренда премиум-студий и VIP-бани, где любая компания сможет отдохнуть на высоком уровне. Чем больше компания отдыхающих, тем больше начисляемая скидка + действуют уникальные промокоды.

Пространство для спорта и фитнеса

Проект Мореон Фитнес – это огромная площадка для занятия спортом и процедур оздоровления. Клиентам открывается уникальная возможность посещать тренажерные залы, групповые и индивидуальные программы, студии единоборств, собственный скалодром и отдельные детские группы.

Особенности оплаты Moreon

Ценовая политика организации Мореон позволяет всем желающим приобрести билеты или оформить бронирование мероприятия по доступной цене. Окончательная стоимость зависит от группы посетителей: взрослые, дети или малыши. Для именников в компании Moreon действуют праздничные скидки в день рождения в 50% без ограничения по возрасту. Всем многодетным семьям, студентам и льготникам также предоставляется снижение цен.