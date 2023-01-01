Если вы любите уютный семейный досуг, нескучные вечера с друзьями или предпочитаете в одиночестве наслаждаться свободным временем, не упустите возможность смотреть фильмы на море.тв: вас ждет исключительно качественный контент без ограничений.

Главные достоинства платформы

more.tv – это современный онлайн-кинотеатр с огромным выбором фильмов, сериалов и ТВ-шоу для всей семьи. Любой контент на платформе вы можете смотреть в идеальном качестве и абсолютно без рекламы, а российские сериалы будут доступны еще до выхода эфира на ТВ. Также пользователям доступны круглосуточные онлайн-трансляции популярных эфирных и платных телеканалов: от спорта и новостей до детских мультфильмов и музыкальных телепередач.

Платформа была запущена в 2010 году, изначально она была основана на сервисе «Видеоморе» и осуществляла трансляции от СТС Медиа. Уже в 2019 году площадку преобразовали в онлайн-кинотеатр, а первыми доступ к контенту получили владельцы телевизоров Самсунг с платформами Smart TV. Сегодня популярность сервиса исчисляется тысячами довольных клиентов.

Отметим главные плюсы сервиса: