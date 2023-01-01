Промокоды more.tv (море.тв) | Февраль 2023
Подписка more.tv: домашний кинотеатр в один клик
Если вы любите уютный семейный досуг, нескучные вечера с друзьями или предпочитаете в одиночестве наслаждаться свободным временем, не упустите возможность смотреть фильмы на море.тв: вас ждет исключительно качественный контент без ограничений.
Главные достоинства платформы
more.tv – это современный онлайн-кинотеатр с огромным выбором фильмов, сериалов и ТВ-шоу для всей семьи. Любой контент на платформе вы можете смотреть в идеальном качестве и абсолютно без рекламы, а российские сериалы будут доступны еще до выхода эфира на ТВ. Также пользователям доступны круглосуточные онлайн-трансляции популярных эфирных и платных телеканалов: от спорта и новостей до детских мультфильмов и музыкальных телепередач.
Платформа была запущена в 2010 году, изначально она была основана на сервисе «Видеоморе» и осуществляла трансляции от СТС Медиа. Уже в 2019 году площадку преобразовали в онлайн-кинотеатр, а первыми доступ к контенту получили владельцы телевизоров Самсунг с платформами Smart TV. Сегодня популярность сервиса исчисляется тысячами довольных клиентов.
Отметим главные плюсы сервиса:
- Возможность начать просмотр с одного устройства и продолжить на другом
- Доступ на любых ноутбуках и компьютерах, в приложениях для смартфонов, планшетов, ТВ-приставок и телевизоров Smart TV
- Большой ассортимент собственных шоу из сериалов из линейки more originals (Ваша честь, Happy End, Трудные подростки. Реальность, Девяностые и др.)
- Выход зарубежных премьер одновременно со всем миром
- Наличие промокодов для получения лучших условий на подписку
Промокоды море.тв: ваша выгода уже здесь
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