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Промокоды Moscow Digital School | Февраль 2023
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О школе
Вы сможете получить навыки по востребованным направлениям: юриспруденция, финансы, аналитика и авторские курсы Soft Skills. Все занятия сопровождают практикующие эксперты с применением актуальных учебных материалов.
Обучение дает уникальные преимущества:
- Помощь в трудоустройстве
- Документ гособразца
- Доступ в закрытое сообщество специалистов
- Гибкие скидки и промокоды MDS на бонусы
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