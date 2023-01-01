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Промокоды Moscow Digital School | Февраль 2023

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Профессиональное развитие в MDS School

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О школе

Вы сможете получить навыки по востребованным направлениям: юриспруденция, финансы, аналитика и авторские курсы Soft Skills. Все занятия сопровождают практикующие эксперты с применением актуальных учебных материалов.

Обучение дает уникальные преимущества:

  • Помощь в трудоустройстве
  • Документ гособразца
  • Доступ в закрытое сообщество специалистов
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