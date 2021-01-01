Промокоды Мосигра | Декабрь 2021
Мосигра: интернет-магазин настольных игр
Монополия, Дженга, головоломки – настольные игры отлично украшают досуг и помогают сблизиться в кругу друзей или близких людей. Магазин Mosigra сможет удивить даже игроков с большим опытом, подобрав необычные варианты для любой компании.
О компании и ассортименте
Мосигра – крупнейшая сеть игр по всей России, точки которой открыты в 32 городах. Работая напрямую с европейскими поставщиками, компании удается предлагать покупателям максимально низкие розничные цены и каждую неделю предлагать новые товары с эксклюзивной скидкой.
В ассортименте маркета представлены:
- Настольные игры
- Комиксы и книги
- Фигурки и мерч
- Фэшн-аксессуары
- Игрушки и развлечения
Брендирование продукции
Уникальное предложение от компании Мосигра – брендирование игр. В любой товар или продукт можно добавить игру в качестве маркетингового инструмента (так называемая геймификация). Если у вас есть собственные товары, которым хочется сделать оригинальную рекламу и повысить узнаваемость бренда, Мосигра продумает подход, дизайн и прорисовку конкретно для вас.
Промокод Мосигра – где и как его использовать
Даже в период распродаж и акций покупатели могут еще больше сэкономить – для этого достаточно использовать промокод на первый заказ или особые купоны для постоянных покупателей. Все актуальные промокоды находятся в каталоге проверенного сервиса BeriBuy, сотрудничающего с множеством онлайн-маркетом. Активировать в магазине Мосигра купоны на скидку не составит труда: просто скопируйте промокод на BeriBuy и укажите его в корзине сайта Mosigra перед оплатой.
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