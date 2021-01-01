Монополия, Дженга, головоломки – настольные игры отлично украшают досуг и помогают сблизиться в кругу друзей или близких людей. Магазин Mosigra сможет удивить даже игроков с большим опытом, подобрав необычные варианты для любой компании.

О компании и ассортименте

Мосигра – крупнейшая сеть игр по всей России, точки которой открыты в 32 городах. Работая напрямую с европейскими поставщиками, компании удается предлагать покупателям максимально низкие розничные цены и каждую неделю предлагать новые товары с эксклюзивной скидкой.

В ассортименте маркета представлены:

Настольные игры

Комиксы и книги

Фигурки и мерч

Фэшн-аксессуары

Игрушки и развлечения

Брендирование продукции

Уникальное предложение от компании Мосигра – брендирование игр. В любой товар или продукт можно добавить игру в качестве маркетингового инструмента (так называемая геймификация). Если у вас есть собственные товары, которым хочется сделать оригинальную рекламу и повысить узнаваемость бренда, Мосигра продумает подход, дизайн и прорисовку конкретно для вас.