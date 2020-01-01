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Промокоды Moulinex | Ноябрь 2020

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О бренде Moulinex

Moulinex — производитель кухонной техники из Франции. Благодаря его простым и многофункциональным приборам приготовление даже самого сложного блюда превращается в удовольствие.


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Над брендом трудится целая команда разработчиков и исследователей. Сотрудники компании пытаются сделать каждый прибор:

 

 

  • удобным;

  • функциональным;

  • приятным в обращении.

Линейка обновляется каждый год и так подстраивается под рынок.



 

Кэшбэк и промокод Мулинекс

У компании есть собственный магазин, где постоянно проводятся распродажи и акции. О самом крупном событии отдельно говорить не стоит. Все и так прекрасно знают, какие скидки доступны во время Киберпонедельника и Черной пятницы.


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