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Промокоды Мой Девайс | Ноябрь 2022

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Мой Девайс: аренда велосипедов, тренажеров и полезных девайсов

В большом мегаполисе важно поддерживать свою мобильность для решения повседневных задач без ущерба для собственного здоровья. Если вы задавались этим вопросом – решение находится в онлайн-сервисе «Мой Девайс». Только здесь можно взять в аренду новые, полностью исправные велосипеды, домашние тренажеры и электронику для игр и досуга. Спешите воспользоваться услугами по промокоду от BeriBuy и ощутите пользу не только для здоровья, но и для кошелька!

Об организации

Компания «Мой Девайс» является первым в России сервисом по предоставлению спортивного оборудования и развлекательной техники в аренду. Выбор ассортимента колоссален:

  • Возьмите на прокат велосипед для поездок на расстояния, не опасаясь о его состоянии в пути – специалисты своевременно его обслужат и доставят в нужное место. В случае поломки заменят на другой, не отвлекая вас от распорядка дня;
  • Укрепите здоровье в домашних условиях – аренда тренажеров для любых физических нагрузок предложена по подписке с доступной ценой;
  • Любители развлекательного досуга найдут возможность пройти любимые игры на приставке XBOX One S.

Мойдевайс.ру тренажеры

Оформляя подписку, клиент получает массу преимуществ:

  • Низкая стоимость относительно покупки в магазинах или услуг в сторонних сервисах;
  • Оформление без залога;
  • Гарантия замены и исправности в момент получения;
  • Бесплатная доставка девайса.

Выгода с промокодом от BeriBuy

Нет необходимости покупать, если можно взять в прокат, и промокоды Мой Девайс от сервиса BeriBuy помогут вам в этом! Оформите подписку на официальном сайте сервиса аренды, применив купон на скидку, и получите персональные условия для экономии своего бюджета!

MyDevice промокод

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