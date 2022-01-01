В большом мегаполисе важно поддерживать свою мобильность для решения повседневных задач без ущерба для собственного здоровья. Если вы задавались этим вопросом – решение находится в онлайн-сервисе «Мой Девайс». Только здесь можно взять в аренду новые, полностью исправные велосипеды, домашние тренажеры и электронику для игр и досуга. Спешите воспользоваться услугами по промокоду от BeriBuy и ощутите пользу не только для здоровья, но и для кошелька!

Об организации

Компания «Мой Девайс» является первым в России сервисом по предоставлению спортивного оборудования и развлекательной техники в аренду. Выбор ассортимента колоссален:

Возьмите на прокат велосипед для поездок на расстояния, не опасаясь о его состоянии в пути – специалисты своевременно его обслужат и доставят в нужное место. В случае поломки заменят на другой, не отвлекая вас от распорядка дня;

Укрепите здоровье в домашних условиях – аренда тренажеров для любых физических нагрузок предложена по подписке с доступной ценой;

для любых физических нагрузок предложена по подписке с доступной ценой; Любители развлекательного досуга найдут возможность пройти любимые игры на приставке XBOX One S.

Оформляя подписку, клиент получает массу преимуществ: