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Промокоды Mr.Doors | Июль 2022

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Салон мебели Mr.Doors – уникальные интерьерные решения

Обновить свой домашний интерьер очень просто, если подобрать практичный кухонный гарнитур, шкаф-купе или стильную кровать в спальню. Современная мебель Mr.Doors – это не только готовые варианты, но и возможность индивидуального заказа по вашим параметрам и запросам. Выбирайте свой идеальный вариант, не выходя из дома!

О компании и ассортименте

Мистер Дорс работает на российском рынке более 25 лет. Компания специализируется на создании мебельных изделий для всех жилых зон, а каждый предлагаемый клиентам проект разрабатывается дизайнерами с учетом актуальных трендов. В день на производстве выпускается более 6 тысяч деталей, а благодаря огромным складам в компании даже в разгар сезона есть запас материалов минимум на 3 месяца вперед – клиентам не придется долго ждать выполнения своего заказа.

В ассортименте интернет-магазина представлен огромный выбор корпусной и встраиваемой мебели готового типа, а также различные вариации под заказ:

  • Кухни Мистер Дорс, шкафы-купе, стенки и стеллажи
  • Детские и гостиные
  • Кабинеты, спальни, гардеробные
  • Тумбы, прихожие, столы

Кухни Мистер Дорс

Идеи интерьеров – где найти вдохновение и свой дизайн

Чтобы покупателям было проще определиться с тем, какую кухню, гостиную или спальню они бы хотели, Mr.Doors предлагает огромный раздел «Идеи интерьеров». Здесь все вариации собраны по комнатам для вашего удобства. Внутри каждой подборки можно сделать желаемые настройки и смотреть только интерьеры в определенной цветовой гамме либо в конкретной ценовой категории. Срок реализации любого из представленных проектов – всего от 10 дней, при этом специалисты компании способны изготовить мебель абсолютно любого размера, все зависит от габаритов вашего помещения.  Услуги по расчету стоимости проекта, 3D-дизайну, бесплатному замеру в Mr.Doors тоже можно заказать – фирма комплексно подходит к вопросу заботы о своих покупателях! Весь комплекс услуг находится в соответствующем разделе – просто заходите и выбирайте!

Чем интересны промокоды Мистер Дорс

Скидочные промокоды Mr.Doors представляют собой комбинацию из букв и цифр, которая отличается ограниченным сроком действия и может давать покупателю не только снижение цены, но и бесплатную доставку или подарки к заказу. Любой действующий купон на скидку удобно подбирать при помощи сервиса промокодов BeriBuy – здесь представлены только актуальные промокоды для множества популярных интернет-магазинов. Скопировав код из каталога сайта BeriBuy и указав его в корзине онлайн-маркета, вы сможете заказать 3D-проект, готовые двери или изготовление кухни на заказ в ателье мебели Мистер Дорс по самой привлекательной цене! Не упустите возможность выгодной экономии!

Mr.Doors промокод

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