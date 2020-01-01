Залог здорового сна – правильно подобранный по жесткости и размеру матрас. Приобрести качественный вариант можно в интернет-магазине ортопедических матрасов Mr.Sleep, существующий и в качестве шоурума уже более 13 лет. Более тысячи моделей от брендов мирового уровня помогут подобрать опытные онлайн-консультанты, чтобы ваш матрас был идеально подходящим для крепкого сна.





С пружинами и без: какие матрасы предложены в ассортименте

Первое, что приятно вас удивит – это огромный ассортимент магазина. Планируя подобрать матрас, вы найдете модели анатомические, большие и тонкие, современные матрасы с эффектом памяти и даже вакуумные варианты в рулоне. Отдельно имеются категории для возрастов – от матрасов для новорожденных до взрослых вариантов. Также в MrSleep можно приобрести ортопедическое основание, с подъемным механизмом или же трансформируемое – все зависит исключительно от ваших пожеланий. Лидерами продаж сегодня являются матрас Ascona balance forma с наполнителем из высокоэластичной пены, и матрас Димас баланс фоам драйв с ортопедической пеной, в подарок к которому идет подушка «Молли». Все хиты продаж вы можете увидеть в общем каталоге сразу под удобной таблицей для подбора матрасов.





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