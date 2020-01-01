Промокоды Мистер Слип | Ноябрь 2020
Mr.Sleep: уютный сон на идеальном матрасе
Залог здорового сна – правильно подобранный по жесткости и размеру матрас. Приобрести качественный вариант можно в интернет-магазине ортопедических матрасов Mr.Sleep, существующий и в качестве шоурума уже более 13 лет. Более тысячи моделей от брендов мирового уровня помогут подобрать опытные онлайн-консультанты, чтобы ваш матрас был идеально подходящим для крепкого сна.
С пружинами и без: какие матрасы предложены в ассортименте
Первое, что приятно вас удивит – это огромный ассортимент магазина. Планируя подобрать матрас, вы найдете модели анатомические, большие и тонкие, современные матрасы с эффектом памяти и даже вакуумные варианты в рулоне. Отдельно имеются категории для возрастов – от матрасов для новорожденных до взрослых вариантов. Также в MrSleep можно приобрести ортопедическое основание, с подъемным механизмом или же трансформируемое – все зависит исключительно от ваших пожеланий. Лидерами продаж сегодня являются матрас Ascona balance forma с наполнителем из высокоэластичной пены, и матрас Димас баланс фоам драйв с ортопедической пеной, в подарок к которому идет подушка «Молли». Все хиты продаж вы можете увидеть в общем каталоге сразу под удобной таблицей для подбора матрасов.
В данном онлайн-магазине вы сможете подобрать все для создания идеального спального места:
- Матрасы и наматрасники отечественных и иностранных брендов;
- Основания и готовые кровати;
- Подушки, одеяла и пледы;
- Постельное белье всех размеров.
Как и для чего использовать промокод mr sleep
Любителям приятных подарков или скидок можно использовать для магазина Мистер слип промокод. Его вы найдете в каталоге сервиса Берибай, подобный код дает покупателю при оформлении покупки получить определенный бонус или бесплатную доставку. Использовать промокод Mrsleep можно при покупке из любой категории товаров – главное, заранее найдите купон на Берибай.
А для возможности финансово сэкономить на этом же сервисе вы можете получать кэшбэк с каждого заказа матрасов или постельных принадлежностей в MrSleep. Просто переходите по ссылке на Берибай в магазин, оформляйте покупку и через указанный срок процент от потраченных денег вернется на ваш внутренний баланс. Его можно вывести на счет телефона, электронный кошелек или банковскую карту.
Бонусы, акции и распродажи – чем магазин балует клиентов
Одна из отличительных особенностей данного интернет-магазина – это наличие функции «сравнение» для разных товаров. Достаточно при просмотре каталога отметить специальным знаком интересующие вас товары и их сравнительная характеристика будет простроена в удобной форме в виде двух колонок. Сравнение делается по всем параметрам, наполнителя матраса до степени жесткости и срока гарантии.
Другой приятный момент – это наличие в каталоге раздела «распродажи», где регулярно появляются товары, на которые действуют скидки до 75%. Покупка импортного матраса по столь заманчивой цене станет идеальным вложением в здоровье вашей семьи и крепкий, долгий сон!
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