С Медиум Скор займ, пользователь не только получает гибкий инструмент для решения денежных вопросов, но и обеспечен юридической безопасностью от скрытых платежей и комиссий.

О сервисе

ООО МКК Медиумскор – это проверенная платформа кредитования в режиме online, где любой желающий может получить желаемую сумму. Оформить заявку на карту можно за считанные минуты, не выходя из дома. Требования на Medium Score займ минимальны: паспорт РФ, СНИЛС или ИНН и телефон.

Линейка кредитных продуктов MScore насчитывает десятки вариантов: с плохой кредитной историей, без звонков, с гарантированным одобрением и не только. Выбирайте любой вариант, указывайте промокод и получите деньги в день обращения.

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