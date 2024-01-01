Вы давно чувствуете, что хотите помогать людям, но не знаете, как превратить это желание в карьеру? Возможно, вам сложно решиться на обучение, потому что кажется, что быть психологом — это слишком сложно? Страх перед недостатком опыта или знаний, неуверенность в том, получится ли построить успешную карьеру — эти сомнения знакомы многим. Московская школа практической психологии (МШПП) предлагает курсы психолога с нуля и глубокое погружение в эту область с акцентом на реальную работу с людьми. Вы не останетесь наедине с теорией, вам помогут развить необходимые навыки, которые дадут уверенность и понимание, что вы действительно сможете изменить жизни людей. А если использовать промики, то еще можно и хорошо сэкономить.

О компании

Московская школа практической психологии — это образовательная платформа, через которую прошли уже более 5 000 человек. Средняя оценка курсов составляет 9.4 из 10, что свидетельствует о высоком качестве обучения. 93% слушателей успешно заканчивают программы, благодаря которым получают как теоретические знания, так и практические навыки для работы в области психологии.

Здесь преподают более 40 опытных специалистов, каждый из которых является признанным экспертом в своей области. Курсы разработаны таким образом, чтобы студенты могли не только получить обучение профессии психолога онлайн, но и сразу применять полученные знания на практике. Программы ориентированы на занятия, в рамках которых студенты учатся эффективно помогать клиентам и развивать свои профессиональные и личные качества.

Преимущества:

Преподаватели с реальным опытом работы

Помощь и поддержка от куратора

Авторские вебинары с экспертами и разбор актуальных вопросов

Официальный диплом государственного образца

Беспроцентная рассрочка от института и скидки по промокодам

Дополнительная выгода — право на налоговый вычет

Об обучении

Занятия проходят полностью онлайн, что позволяет учиться в комфортное время и в удобном ритме. Можно совмещать с работой или другими делами, не теряя при этом качества усвоения материала.

Программы построены таким образом, что подходят как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт и хочет повысить квалификацию. Если вы планируете освоить профессию психолога с нуля дистанционно, здесь вы найдете все необходимое для успешного старта.

На платформе доступны курсы для психологов с сертификатом, которые помогут развить или приобрести опыт в таких областях, как консультирование, коучинг, арт-терапия и не только. После окончания учебы вы получите сертификат психолога дистанционно, который будет подтверждать ваш профессионализм.

Всего за несколько месяцев вы сможете пройти всю программу и начать профессиональный путь. А на протяжении всех этапов с вами будет работать ментор, который поможет справляться с трудностями, направлять и поддерживать.

Бесплатный курс

В Московской школе практической психологии вы можете пройти бесплатный курс «Направления практической психологии». Это отличная возможность для тех, кто хочет погрузиться в профессию без финансовых рисков. Здесь собрана не только базовая информация, но и часть платной программы, которая уже доказала свою эффективность. Если курс вам понравится, вы сможете продолжить обучение по выгодной цене, используя промокоды.