Промокоды МТК Групп | Июль 2022
SALE! Скидка 3% на весь каталог!
Каждому новому клиенту гарантирована выгодная скидка 3% по промокоду - не упустите шанс! Скидки ... Подробнее > не суммируются. Скрыть
До -30%! SALE на весь ассортимент от МТК!
Вас ждет огромный ассортимент отопительного и инженерного оборудования, арматуры, котлов и ... Подробнее > многого другого с отличными скидками до 30%! Скрыть
Скидки до 15% на внутрипольные конвекторы
Успейте оформить выгодный заказ! Скидка 10 на внутрипольные конвекторы. Скидка от 15% на ... Подробнее > покупку более двух внутрипольных конвекторов. Скрыть
15% на арматуру SR Rubinetterie
Выгода рядом - просто загляните на эту страницу и покупайте со скидкой!
Скидка 10% на радиаторы Соло КЗТО «Радиатор»
Покупать приятнее, когда действуют скидки - торопитесь!
Распродажа на отопительную технику!
Скидки до 70% - самое время совершить выгодную покупку!
Подарок на выбор при покупке внутрипольного конвектора!
Купите конвектор бренда Varmann или КЗТО в нашем магазине и получите подарок!Подарки Для ... Подробнее > конвектора Varmann:Вентиль SR Rubinetterie прямой ВР-НР 1/2"х3/4", термостатический, без хвостовикаВентиль SR Rubinetterie угловой ВР-НР 1/2"х3/4", термостатический, без хвостовикаКлапан запорный SR Rubinetterie прямой ВР-НР 1/2"х3/4", без хвостовикаКлапан запорный SR Rubinetterie угловой ВР-НР 1/2"х3/4", без хвостовикаДля конвектора КЗТО:Вентиль SR Rubinetterie прямой термостатический 1/2"Клапан SR Rubinetterie запорный, прямой 1/2"Для получения подарка пришлите номер оплаченного счета на почту promo@mtk-gr.ru Акция действует на покупку от 1 конвектора, только для розничных клиентов Скрыть
Подборка отличных полотенцесушителей со скидкой!
Электрические и водяные полотенцесушители с хорошими скидками позволят сделать выгодное ... Подробнее > вложение средств в ваше жилье! Скрыть
От мойки до смесителя: скидки до -15% на сантехнику!
В Московской тепловой компании вы найдете только самые надежные варианты сантехники, от ... Подробнее > кухонных моек до смесителей. Воспользуйтесь шансом и купите со скидкой до 15%! Скрыть
Добавьте в ваш дом уюта! До -13% на камины и печи
Выбирайте в интернет-магазине МТК встраиваемые очаги, печи и камины - с ними в доме будет не ... Подробнее > только тепло, но и очень уютно! Скидки до 13% на ассортимент. Скрыть
Бесплатная доставка вашего заказа по Москве!
Совершите покупку на сумму от 25000 руб и получите бесплатную доставку по Москве + зона 10 км ... Подробнее > от МКАД. Скрыть
Водонагреватели и бойлеры - скидки до 20%!
Заказывайте бойлеры косвенного нагрева, электрические проточные и накопительные водонагреватели ... Подробнее > - на ассортимент действуют приятные скидки до 20% от МТК! Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Только при активации промокода - получайте скидку 12% на любой заказ!
Выгодные покупки - это просто! Используйте промокод и получите скидку 5% на ваш заказ!
Распродажный марафон - спешите за выгодными скидками!
- Заходите на наш сайт и авторизуйтесь в личном кабинете. - Переходите на эту страницу и ищите ... Подробнее > интересующий вас товар. - Скидку вы увидите в блоке с ценой карточки товара. Даже если зайти в карточку акционного товара не с этой страницы, а из любой рубрики, вы все равно увидите свою скидку. Главное – авторизоваться на сайте. Скрыть
Похожие магазины
Московская тепловая компания: надежное инженерное оборудование
Чтобы обеспечить домашний комфорт и уют, не обойтись без различных приборов и коммуникаций. Чтобы не ошибиться с качеством, выбирайте вместе с MTK-Group!
О компании
Группа компаний МТК является ведущим поставщиком оборудования для водоснабжения и инженерных коммуникаций, работая с доставкой по всей России. Фирма работает как с отечественными, так и с зарубежными брендами, предлагая технику как из наличия, так и под заказ.
В каталоге онлайн-маркета представлены:
- Отопительное оборудование для дома
- Автоматика, ИБП, стабилизаторы напряжения
- Кондиционеры, канализационные системы, котлы
- Приборы учета, теплотрассы, солнечные батареи и многое другое
Где можно найти купон на скидку
Чтобы не упустить возможность приятно сэкономить, ищите для МТК Групп промокоды. Все актуальные варианты уже ждут вас на проверенном сайте BeriBuy – достаточно просмотреть промокоды МТК и воспользоваться самые выгодным, указав его в корзине при оформлении заказа на покупку!
Показать полностью >