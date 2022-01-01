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Промокоды МТК Групп | Июль 2022

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Чтобы обеспечить домашний комфорт и уют, не обойтись без различных приборов и коммуникаций. Чтобы не ошибиться с качеством, выбирайте вместе с MTK-Group!

О компании

Группа компаний МТК является ведущим поставщиком оборудования для водоснабжения и инженерных коммуникаций, работая с доставкой по всей России. Фирма работает как с отечественными, так и с зарубежными брендами, предлагая технику как из наличия, так и под заказ.

В каталоге онлайн-маркета представлены:

  • Отопительное оборудование для дома
  • Автоматика, ИБП, стабилизаторы напряжения
  • Кондиционеры, канализационные системы, котлы
  • Приборы учета, теплотрассы, солнечные батареи и многое другое

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