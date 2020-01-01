Промокоды МТС | Ноябрь 2020
Где найти промокод МТС на покупку телефона – экономим грамотно
В крупной сети магазинов МТС можно не только подключить услуги сотовой связи, но и приобрести электронику и цифровую технику. Совершая интернет-заказ, можно подобрать актуальный промокод МТС — это позволит приобрести телефон, дополнительные аксессуары или наушники с приятной скидкой.
Данные и факты о компании
Организация «Мобильные ТелеСистемы», сокращенно МТС, является лидером в РФ по предоставлению услуг связи, а также различных цифровых сервисов и доступа в скоростной интернет. На территории России розничная сеть составляет уже более 5 800 точек, где можно не только получить услуги связи, но и приобрести мобильные гаджеты и аксессуары.
Компания МТС была образована в 1993 году, когда объединились 4 российских и 2 немецких фирмы из области телефонной связи. В следующем году запустилась коммерческая деятельность в Москве, а к 1997 году фирма дошла уже до Костромы, Республики Коми и Тверской области. К 2000 году абонентская база составила более 1 миллиона человек, а также организация впервые получила премию «Компания года – 2000». К 2010 году бренд МТС три года подряд был признан наиболее дорогим брендом в России в рейтинге BRANDZ и продолжил активное развитие и нацеленность на максимальное удовлетворение потребительских запросов.
Сегодня компания «Мобильные ТелеСистемы» участвует во множестве благотворительных и социальных акций, среди которых - проект «Поколение М» (развитие детского творчества и помощь тяжелобольным детям), проект «Дети в интернете» с информированием о возможных сетевых угрозах для малышей. С целью показать обществу значимость рационального использования электроэнергии и правильной утилизации мусора МТС также участвует в программе «ЭКО офис» и в части станций связи использует исключительно водородные топливные батареи и солнечные батареи.
Немного об ассортименте
Заглянув в любой розничный салон МТС или посетив крупный интернет-магазин данного бренда, вы можете приобрести все необходимое для современной жизни. Для вашего удобства в интернет-маркете все товары и позиции поделены на следующие категории:
- Тарифы и услуги – Домашний интернет, ТВ, мобильная связь и сим-карты;
- МТС для жизни – подписки на онлайн-кинотеатры, книжные магазины;
- Смартфоны и гаджеты – модемы, планшеты, экшн-камеры;
- Умные вещи – часы, фитнес-браслеты, умная розетка для дома;
- МТС деньги – карта MTS CashBack, кредитные и дебетовые карты, всевозможные кредиты.
Если вы затрудняетесь с выбором, стоит заглянуть в специальный раздел для клиентов «поддержка» - здесь собраны все часто задаваемые вопросы о представленных в магазине продуктах и сервисных услугах, возможности оплаты и возврата товара, где и как можно отслеживать статус ремонта вашего гаджета, если вы направили его на ремонт по гарантийному сроку. Это существенно упростит выбор товара и поможет сориентироваться в том, подойдет ли вам та или иная услуга от МТС.
Где подобрать для МТС промокод на скидку
Если вы планируете совершать покупку в интернет-магазине, стоит заранее подумать о том, где взять промокод МТС и как им пользоваться. Код представляет собой комбинацию цифр и букв, которая открывает доступ к секретным акциям, дает скидки или бесплатную доставку. Его можно использовать, начиная с первого онлайн-заказа – существуют даже специальные промокоды с повышенными скидками именно на первую покупку в интернет-магазине МТС.
Все актуальные коды и купоны можно найти на крупном сайте-агрегаторе БериБай, достаточно заглянуть в его каталог, чтобы скопировать промокод МТС на покупку аксессуаров, наушников, часов или сим-карты. Здесь вы точно можете быть уверены в актуальности найденного кода. Скопированный для МТС купон на скидку необходимо вставить в специальную строку, которая будет находиться около суммы во время оформления заказа в интернет-магазине. Сумма автоматически будет пересчитана, либо появится информация о положенных вам бонусах, если это не скидочный код.
При помощи сайта БериБай также можно получать кэшбэк с каждого онлайн-заказа не только в магазине МТС, но и в сотнях других онлайн-маркетов. Необходимо пройти короткую регистрацию на БериБай, найти интересующий вас магазин в каталоге и оттуда переходить по ссылке для совершения привычных покупок. Кэшбэк – это возврат части потраченных вами денег, они будут падать на внутренний счет БериБай, оттуда их можно вывести на банковскую карту, электронный кошелек или баланс мобильного телефона.
Бонусы, распродажа и участие в акциях
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Отдельно стоит упомянуть, что МТС активно участвует в крупных акциях, таких как Черная пятница и Киберпонедельник, когда на представленную электронику и цифровую технику предоставляются скидки до 70-80%. Совмещая подобные акции с использованием действующего промокод МТС на покупку телефона, тарифного плана или сим-карты, вы сможете получать максимальную финансовую выгоду.
Простые покупки по приятной стоимости
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