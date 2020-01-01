В крупной сети магазинов МТС можно не только подключить услуги сотовой связи, но и приобрести электронику и цифровую технику. Совершая интернет-заказ, можно подобрать актуальный промокод МТС — это позволит приобрести телефон, дополнительные аксессуары или наушники с приятной скидкой.

Данные и факты о компании

Организация «Мобильные ТелеСистемы», сокращенно МТС, является лидером в РФ по предоставлению услуг связи, а также различных цифровых сервисов и доступа в скоростной интернет. На территории России розничная сеть составляет уже более 5 800 точек, где можно не только получить услуги связи, но и приобрести мобильные гаджеты и аксессуары.





Компания МТС была образована в 1993 году, когда объединились 4 российских и 2 немецких фирмы из области телефонной связи. В следующем году запустилась коммерческая деятельность в Москве, а к 1997 году фирма дошла уже до Костромы, Республики Коми и Тверской области. К 2000 году абонентская база составила более 1 миллиона человек, а также организация впервые получила премию «Компания года – 2000». К 2010 году бренд МТС три года подряд был признан наиболее дорогим брендом в России в рейтинге BRANDZ и продолжил активное развитие и нацеленность на максимальное удовлетворение потребительских запросов.

Сегодня компания «Мобильные ТелеСистемы» участвует во множестве благотворительных и социальных акций, среди которых - проект «Поколение М» (развитие детского творчества и помощь тяжелобольным детям), проект «Дети в интернете» с информированием о возможных сетевых угрозах для малышей. С целью показать обществу значимость рационального использования электроэнергии и правильной утилизации мусора МТС также участвует в программе «ЭКО офис» и в части станций связи использует исключительно водородные топливные батареи и солнечные батареи.

Немного об ассортименте

Заглянув в любой розничный салон МТС или посетив крупный интернет-магазин данного бренда, вы можете приобрести все необходимое для современной жизни. Для вашего удобства в интернет-маркете все товары и позиции поделены на следующие категории:





Тарифы и услуги – Домашний интернет, ТВ, мобильная связь и сим-карты;



МТС для жизни – подписки на онлайн-кинотеатры, книжные магазины;



Смартфоны и гаджеты – модемы, планшеты, экшн-камеры;



Умные вещи – часы, фитнес-браслеты, умная розетка для дома;



МТС деньги – карта MTS CashBack, кредитные и дебетовые карты, всевозможные кредиты.





Если вы затрудняетесь с выбором, стоит заглянуть в специальный раздел для клиентов «поддержка» - здесь собраны все часто задаваемые вопросы о представленных в магазине продуктах и сервисных услугах, возможности оплаты и возврата товара, где и как можно отслеживать статус ремонта вашего гаджета, если вы направили его на ремонт по гарантийному сроку. Это существенно упростит выбор товара и поможет сориентироваться в том, подойдет ли вам та или иная услуга от МТС.