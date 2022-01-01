Промокоды МТС Банк | Декабрь 2022
Промокоды МТС Банк: ваш надежный финансовый помощник
Доверять свои финансы всегда хочется проверенной компании, которая всегда выручит в сложной ситуации. Mtsbank станет отличным партнером в этих вопросах!
О компании
МТС является не только мобильным оператором, но и финансовой организацией, оказывающей банковские услуги с 1993 года. Ассортимент учреждения обширен: вы можете оформить кредит наличными, заказать кредитку или дебетовую карточку, также здесь доступно рефинансирование кредитов, ипотека, вклады и многое другое.
Из главных достоинств для клиентов можно выделить следующие:
- Возможность подать заявку на любой продукт в режиме онлайн
- Для множества продуктов достаточно только наличия паспорта РФ
- Наличие в МТС Банк дебетовой карты с кэшбэком до 10%
- Возможность пользоваться промокодами для получения персональных условий
Где искать актуальный купон на скидку
Чтобы получить любую из банковских услуг выгоднее, обязательно загляните на проверенный сервис BeriBuy перед подачей заявки. Здесь вы найдете действующие промокоды для МТС Банк: оформить онлайн-заявку на кредитную карту, инвестирование или вклад с подобными купонами можно максимально выгодно!
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