Промокоды My Food (Май Фуд) | Июль 2022
Готовая еда с доставкой: позвольте себе больше
Чтобы не скучать часами у плиты, выбирайте правильное питание с доставкой. Так вы сможете не только сбалансированно обедать и ужинать, но и тратить освободившееся время на близких людей!
О компании
Май Фуд - доставка еды с собственным производством и «умным» оборудованием. Все блюда герметично упаковываются, чтобы доставить их в максимальной сохранности. По всей Москве и +15 км привоз заказов осуществляется всего лишь за 1 час! На выбор предложено две линейки – классическая и с добавлением зарубежных стран. Вы можете оставлять свои отзывы (например, с просьбой убрать определенные ингредиенты из рецепта), чтобы повара учитывали их и оставляли только то, что действительно вкусно.
Преимущества для каждого клиента:
- Меню не повторяется месяц
- Разнообразнее, чем готовить самому
- 5 блюд всего от 550 рублей в день
- Дешевое и при этом полноценное питание
Что дают промокоды My Food
Используйте на сайте My Food промокод на первый заказ, чтобы оформить свою первую покупку по сниженной цене! Найти для My Food промокод на скидку будет удобно на проверенном сервисе BeriBuy – здесь есть как промокоды Май Фуд для новых клиентов, так и купон на скидку для тех, кого интересует доставка еды на неделю на регулярной основе. Благодаря компании My Food доставка еды будет радовать вас разнообразием вариантов, сбалансированностью и возможностью больше не тратить свое время на стояние у плиты!
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