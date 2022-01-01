Чтобы не скучать часами у плиты, выбирайте правильное питание с доставкой. Так вы сможете не только сбалансированно обедать и ужинать, но и тратить освободившееся время на близких людей!

О компании

Май Фуд - доставка еды с собственным производством и «умным» оборудованием. Все блюда герметично упаковываются, чтобы доставить их в максимальной сохранности. По всей Москве и +15 км привоз заказов осуществляется всего лишь за 1 час! На выбор предложено две линейки – классическая и с добавлением зарубежных стран. Вы можете оставлять свои отзывы (например, с просьбой убрать определенные ингредиенты из рецепта), чтобы повара учитывали их и оставляли только то, что действительно вкусно.

Преимущества для каждого клиента: