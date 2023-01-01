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О компании
В 2015 году бренд запустил интернет-проект: персональная детская книга, где главными персонажами выступает ребенок и его семья. Различные истории, развивающие сказки и волшебные миры, где малыш будет развиваться, учиться и мечтать.
Польза для клиента:
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