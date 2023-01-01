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Издательство детской мечты

Каждый ребенок заслуживает лучшего – поэтому идеальным подарком для него будет именная книга Mynamebook, где сбываются мечты и становятся частью доброй интересной сказки.

О компании

В 2015 году бренд запустил интернет-проект: персональная детская книга, где главными персонажами выступает ребенок и его семья. Различные истории, развивающие сказки и волшебные миры, где малыш будет развиваться, учиться и мечтать.

Польза для клиента:

  • Уникальность – нет конкурентов и аналогов
  • Широкий выбор оформления и персонализации
  • Купон на скидку и спецпредложения

Mynamebook.ru персональная детская книга

Ловите промокоды Mynamebook на вашу выгоду

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