Промокоды Myslitsky nail | Сентябрь 2022
Myslitsky-nail.ru: интернет-магазин для ногтевых мастеров
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О компании
Широкий ассортимент оборудования и инструментов для ногтей ждет вас в этом онлайн-маркете. Фирма отличительна тем, что только здесь можно найти максимальный выбор насадок для аппаратного педикюра и маникюра: фетровых, твердосплавных, силиконовых, алмазных и др. Представлены только товары от проверенных отечественных и западных производителей.
В каталоге представлены:
- Насадки, фрезы, жидкости
- Гель-лаки, все для дизайна и наращивания
- Лампы, лотки, аксессуары и др.
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