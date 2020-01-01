За время существования Май Тойс, компания, основавшая ее, открыла еще 3 бренда. Например, сегодня она управляет успешным интернет-магазином одежды в Германии.

Сегодня в высшем управлении магазина уже 4 человека. Его ежегодный оборот составляет 617 млн евро.

Результаты компании только подтверждают это. В 2010 году был запущен интернет-магазин, функционирующий в десятках стран мира. С 2014 года он неизменно занимает высокие места в рейтинге самых популярных интернет-магазинов Германии.

Первый бутик этого бренда открыт еще в 1999 году в Берлине. Его основателем стал Оливер Ледерле. Уже тогда у мужчины было двое детей. Поэтому он представлял, как сделать успешным подобный бизнес.

Ассортимент

Май Тойс — интернет-магазин детской одежды, игрушек, развивающих и спортивных товаров.





На российском сайте около 80 тыс. наименований. На международном — их и вовсе 130 тыс. Здесь вы найдёте все для детей младшего и среднего возврата.

Есть бренды, которые сложно приобрести на других сайтах, особенно оригинальную их продукцию:





Mattel. Легендарный производитель кукол Барби, а также сотен других игрушек. Бренд пользуется большой популярностью не только у детей, но и у коллекционеров. На сайте Май Тойс зачастую можно найти сравнительно редкие игрушки.

Легендарный производитель кукол Барби, а также сотен других игрушек. Бренд пользуется большой популярностью не только у детей, но и у коллекционеров. На сайте Май Тойс зачастую можно найти сравнительно редкие игрушки.

Zapf Creation. Этот бренд мы знаем по очень реалистичным и милым куклам-младенцам. Они настолько функциональны и продуманы, что некоторые модели могут не только издавать звуки, но и пачкать памперсы.

Этот бренд мы знаем по очень реалистичным и милым куклам-младенцам. Они настолько функциональны и продуманы, что некоторые модели могут не только издавать звуки, но и пачкать памперсы.

Molo. Детская одежда из Дании. Практичная, удобная и красивая. Все эти качества очень ценятся во всех странах Скандинавии.

Детская одежда из Дании. Практичная, удобная и красивая. Все эти качества очень ценятся во всех странах Скандинавии.

Hasbro. Один из крупнейших и старых производителей игрушек. Выпускает огромное количество настолок. Именно Хасбро делает те самые легендарные Монополии.

Один из крупнейших и старых производителей игрушек. Выпускает огромное количество настолок. Именно Хасбро делает те самые легендарные Монополии.

Reima. Теплая одежда для детей. Здесь вы всегда получите отличное качество за привлекательную цену.

В российском сегменте магазина можно найти продукцию местных производителей, а также компаний, базирующихся в СНГ. Какие бы товары для ребенка вас не интересовали, вы в любом случае подберете что-то подходящее на сайте Май Тойс.





Промокоды MyToys

Поговорим о промокодах, самом простом и интересном способе экономии на покупках в любом интернет-магазин.

В MyToys.ru промокод дает не только скидки. Иногда вы получаете и приятные бонусы, например, бесплатную доставку.

В MyToys купон на скидку можно получить в любой момент. Магазин выпускает их круглогодично. Однако если вы хотите получить максимальную выгоду, рекомендуем вам дождаться акции или распродажи, вроде Киберпонедельника или Черной Пятницы.





Такие крупные события интересны тем, что во время них скидки дают и на очень редкие и интересные товары, например, коллекционные игрушки мировых брендов.

Несмотря на то, что в это время многие товары продаются с большими скидками и без купонов, промокодов Май Тойс. Все же именно в этот период вы найдете самые интересные предложения.

Как получить промокод МайТойз?

Дождаться пока скидка появится у кого из ваших друзей.



Найти интересные предложения на сайте самого магазина.



Зарегистрироваться на БериБай и узнавать о новых сертификатах на скидку MyToys в числе первых.

Здесь мы собираем данные не только об этом магазине игрушек, но и из сотни других. Если вы хотите делать обдуманные покупки и не тратить на них слишком много, рекомендуем вам добавить все любимые интернет-магазины в избранное.

Кэшбэк MyToys

В MyToys.ru промокод на скидку – это не единственная возможность сэкономить. При оформлении любого заказа вы получите еще и кэшбэк.

Другие скидки и акции сильно отличаются от подобного предложения, ведь у него нет срока давности. Даже если сейчас на сайте не действуют никакие купоны, кэшбэк все равно будет вам доступен.

Чтобы получить отложенную скидку на МайТойз, зайдите на сайт магазина по особой ссылке. Она есть вверху страницы.

Оплата

Вы можете оплатить заказ прямо на сайте. Для этого подходит банковская карта любого вида. На сайте принимают даже те платёжные системы, которые не пользуются большой популярностью в мире.





Безопасность всех транзакций гарантирована, но если вы не доверяете электронным переводам, просто оплатите свой заказ наличными.

Уже при согласовании времени и места доставки вы можете указать точную сумму. В таком случае курьер приедет уже со сдачей и никому из вас не придется тратить время на размен.

Примечательно то, что два варианта оплаты подходят абсолютно для всех способов доставки.

Доставка

На выбор у нас три варианта: курьер, самовывоз и почта России. Рекомендуем вам изучить все. Для каждого города вы подберете наиболее удобный и выгодный способ доставки.

Курьером:

Заказы, оформленные до обеда, формируются и отправляются на доставку в тот же день.



В среднем заказ приходит к вам за 1–2 дня. В крупных городах утренняя покупка может быть доставлена уже вечером.



Стоимость услуги зависит от адреса и размера посылки.

Самовывоз:

На выбор дается 7 транспортных компаний с собственными пунктами выдачи.



На сайте есть карта, на который вы выбираете свой адрес и затем подыскиваете самый подходящий пункт выдачи.



Средняя стоимость – 200 рублей.

Почтой:

Подходит для отдаленных городов, где нет собственного магазина бренда.



Срок доставки – 6–12 дней.



Средняя стоимость – 350 рублей.

Если найти промокод Май Тойс на бесплатную доставку, можно заметно сэкономить на любой покупке. Рекомендуем вам пользоваться подобными кодами при оформлении крупных заказов.

Как оформить заказ?

Выберите подходящий вам товар. Введите название нужной продукции в поисковике. Когда необходимо что-то конкретное, просто воспользуйтесь расширенным поиском;

Внимательно изучите выбранный товар. На сайте все описано максимально точно. При выборе одежды вы сможете даже изучить точный состав ткани;

Выберите необходимые характеристики: цвет, размер и прочее. Когда определитесь, нажмите «Добавить в корзину»;

Добавьте и другие товар, или же сразу отправиться в корзину для оформления. Во втором случае нужно просто нажать на серую кнопку «Перейти в корзину»;









Обратите внимание! На сайте есть минимальная сумма заказа, 1 тыс. рублей. Если вы хотите приобрести что-то дешевле, позвоните в компанию и уже по телефону оформить покупку.

Проверьте, все ли вы выбрали правильно. Если так, то нажимайте на «Оформить заказ». Вы перейдете на следующий этап;









Если вы делаете покупку впервые, здесь вас попросят зарегистрироваться. Постоянным клиентам придётся авторизоваться;

Выберите вариант доставки и укажите нужный адрес. При самовывозе нужно самим подобрать подходящий пункт;

Укажите свои данные;

Выберите способ оплаты. Если это карта, здесь придется ввести ее данные;

Откроется страница с описанием заказа. Проверьте, не допустили ли вы ошибок при оформлении. Если да, вернитесь на предыдущие страницы и исправьте, что нужно;

В следующем окне введите промокод на MyToys. Он даст бонус или скидку;







Нажмите на кнопку «Заказать» и ваша покупка будет официально подтверждена.

Как отследить заказ на Май Тойс?

Когда заказ оформлен и сформирован, на вашу почту придет дополнительное письмо. В нем будет указан трек для отслеживания. Там же вы получите и ссылку, перейдя по которой сможете это сделать.

На самом сайте вы тоже найдёте эту страницу. Прокрутите главную в самый низ. В раздел «Покупателям» есть кнопка «Где мой заказ?».





Теперь вам остается только скопировать код отслеживания и вставить его в соответствующее поле. Вы увидите, на какой стадии доставки находится ваша покупка.

Рекомендуем вам регулярно проверять положение посылки. Часто бывает так, что сообщение о доставке, например, в пункт выдачи, приходит не вовремя. С треком отслеживания вы будете всегда в курсе и заберете посылку быстрее.

Конкурс отзывов

Все сайты рады отзывам, но Май Тойс готов еще и платить за них.

Найдите товар, зайдите на его страницу и нажмите на кнопку «Оставить отзыв». Напишите свое мнение, и вы автоматически участвуете в ежемесячном розыгрыше.





К отзывам есть требования, например, магазин просит, чтобы вы рассказывали о товарах, которые приобрели именно в нем. Не пишите в отзыве информацию, которая не относится к самому товару. История бренда, ваши муки выбора, вопросы к магазину тут не нужны.

Магазины выбирает лучшие отчеты покупателей. Троим из них достаются сертификаты на сумму 2 тыс. рублей.