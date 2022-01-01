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Промокоды Мой займ на карту | Ноябрь 2022

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Микрозайм Мой займ на карту: на любые цели и на скорую руку

Если на повестке стоит задача совершить покупку или оплату по платежам, а денег для этого не хватает – решить вопрос поможет МФО «Мой займ на карту». Только здесь вы сможете оформить доступный кредит на сумму до 100 000 рублей по минимальной процентной ставке от 1% на срок до 9 месяцев. А чтобы услуга была выгодной, используйте промокоды Мой займ на карту от сервиса BeriBuy!

О компании

Проект «Мой займ на карту» осуществляет предоставление кредитов от лица компании ООО МФК «Займ онлайн». Сегодня сервис Myzaim-na-karty.ru нацелен на полное удаленное обслуживание клиентов. Для оформления договора от заемщика потребуется соответствие несложным параметрам:

  • Паспорт гражданина РФ
  • Действующая регистрация на территории России
  • Возраст заемщика от 18 до 27 лет
  • Номер телефона и адрес электронной почты
  • Активная карта любого банка России

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Отличия от компаний-конкурентов

Сервис имеет свои ключевые особенности, выгодно отличающие его от конкурентов:

  • Нет автоматического списания – карта не привязывается в интернете, что гарантирует клиенту сохранность персональных данных
  • Нет спам-рассылок – третьи лица не смогут побеспокоить навязчивой рекламой или услугами
  • Возможность оформить страховку на имущество или здоровье заемщика
  • Деньги поступают через 5 минут, как только будет рассмотрена онлайн-заявка
  • Постоянная работа службы поддержки клиентов

Получение скидки по промокоду

На онлайн-займ сервис BeriBuy поможет применить промокод для получения самых выгодных условий оформления кредита. Каждый купон на скидку, представленный на BeriBuy, ежедневно актуален. Просто копируйте нужный промокод в форму заявки и получайте индивидуальные условия кредитования!

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