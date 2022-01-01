Промокоды Мой займ на карту | Ноябрь 2022
Микрозайм Мой займ на карту: на любые цели и на скорую руку
Если на повестке стоит задача совершить покупку или оплату по платежам, а денег для этого не хватает – решить вопрос поможет МФО «Мой займ на карту». Только здесь вы сможете оформить доступный кредит на сумму до 100 000 рублей по минимальной процентной ставке от 1% на срок до 9 месяцев. А чтобы услуга была выгодной, используйте промокоды Мой займ на карту от сервиса BeriBuy!
О компании
Проект «Мой займ на карту» осуществляет предоставление кредитов от лица компании ООО МФК «Займ онлайн». Сегодня сервис Myzaim-na-karty.ru нацелен на полное удаленное обслуживание клиентов. Для оформления договора от заемщика потребуется соответствие несложным параметрам:
- Паспорт гражданина РФ
- Действующая регистрация на территории России
- Возраст заемщика от 18 до 27 лет
- Номер телефона и адрес электронной почты
- Активная карта любого банка России
Отличия от компаний-конкурентов
Сервис имеет свои ключевые особенности, выгодно отличающие его от конкурентов:
- Нет автоматического списания – карта не привязывается в интернете, что гарантирует клиенту сохранность персональных данных
- Нет спам-рассылок – третьи лица не смогут побеспокоить навязчивой рекламой или услугами
- Возможность оформить страховку на имущество или здоровье заемщика
- Деньги поступают через 5 минут, как только будет рассмотрена онлайн-заявка
- Постоянная работа службы поддержки клиентов
Получение скидки по промокоду
На онлайн-займ сервис BeriBuy поможет применить промокод для получения самых выгодных условий оформления кредита. Каждый купон на скидку, представленный на BeriBuy, ежедневно актуален. Просто копируйте нужный промокод в форму заявки и получайте индивидуальные условия кредитования!
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